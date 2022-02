Coafeză din Cluj, condamnată la ÎNCHISOARE după ce a șantajat altă femeie. Motivul, un bărbat le-ar fi infectat cu HPV

O coafeză din Cluj-Napoca a fost condamnată la închisoare cu suspendare după ce a amenințat și șantajat o altă femeie din cauza bărbatului care le-ar fi infectat pe amândouă cu un virus cu transmitere sexual.

Coafeză din Cluj, condamnată la ÎNCHISOARE după ce a șantajat altă femeie. Motivul, un bărbat le-ar fi infectat cu HPV

O coafeză de 29 de ani din Cluj-Napoca a fost condamnată la 1 an și 3 luni închisoare cu suspendare pentru șantaj, amenințare și hărțuire. În plus are de plătit 3.000 de euro ca daune morale.

Partea vătămată este o altă femeie pe care inculpata a amenințat-o și șantajat-o ca să-i plătească tratamentul pentru virusul HPV pe care l-a luat de la bărbatul cu care au făcut sex amândouă, scrie clujust.ro.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

În data de 17 ianuarie 2019, persoana vătămată a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatei pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și hărțuire. Ulterior, persoana vătămată a solicitat urgentarea cercetărilor deoarece inculpata a continuat să îi adreseze amenințări.

„În cuprinsul plângerii și declarației sale, persoana vătămată a arătat faptul că în data de 4 ianuarie 2019, printr-un mesaj primit prin poșta electronică, inculpata i-a solicitat în mod imperativ suma de 1.000 euro pentru un pretins tratament necesar contra virusului HPV, amenințând-o că în cazul în care un-i va da suma de bani, va apela la prietenii din Anglia, care o vor căuta în vederea agresării sexuale ți fizice”, se arată în actele depuse la dosar.

Citește întreaga știre pe clujust.ro

CITEȘTE ȘI: