În urmă cu o săptămână reprezentanți din domenii ca HoReCa, festivaluri și evenimente au discutat cu Alexandru Rafila despre relaxarea restricțiilor. Situația incertă provocată de pandemie pune sub semnul întrebării și anul acesta evenimentele festive.

Nunțile din 2022, între dezamăgire și speranță: „Am avea nevoie de o gură de oxigen să ne revenim”

Această discuție a avut scopul de a ajuta afacerile din domenii ca HoReCa, evenimente private, festivaluri, săli de fitness și altele, să funcționeze bine în pandemie, cu respectarea normelor de igienă în contextul COVID-19.

În discuție s-a vorbit despre organizarea evenimentelor, iar ministrul Alexandru Rafila a promis că în luna martie, ținând cont de evoluția pandemiei COVID, pot începe pregătirile pentru evenimente ce vor avea loc în perioada mai-octombrie.

Atunci, românii vor avea parte de o „revenire la normalitate” în ceea ce privește nunțile, botezurile, concerte, festivaluri și alte evenimente, dacă organizatorii iau în calcul respectarea strictă a măsurilor de protecție împotriva COVID-19, dar și testarea riguroasă pentru toți participanții. Rafila a promis ca după data de 1 martie o să vină cu un set nou de măsuri pentru ca începând de la 1 mai să poate fi organizate nunțile sub rezerva neprevăzută a pandemiei de COVID-19.

Cât despre industria nunților, situația este la fel de confuză. Chiar dacă mirii și-au rezervat restaurante pentru nuntă, chiar dacă au făcut contracte cu toți furnizorii și chiar dacă sunt dispuși să renunțe la o mare parte dintre invitați, nu au nicio certitudine că în 2022 nunțile vor avea loc.

Reporterii monitorulcj.ro au stat de vorbă cu reprezentanții mai multor săli de evenimente din județul Cluj, însă marea majoritate dintre ei nu au nicio certitudine că în acest an se vor putea organiza nunți și așteaptă momentul în care totul o să revină la normalitate.

După o pauză de 2 ani de zile, cei de la Amiral Events & Style Cluj speră că în anul 2022 vor putea organiza nunți, însă până când nu apare legislația clară care le permite să organizeze astfel de evenimente, reprezentanții nu pot lua legătura cu mirii și să discute aspectele legate de respectiva nuntă.

„Așteptarea noastră este să avem odată legislația clară pentru ca după aceea să putem merge către mirii noștri și să le explicăm ceea ce avem de făcut și către invitați la rândul lor pentru a putea ști exact cum procedăm mai bine ca să respectăm rigorile legii (…) Anul 2022 conține evenimentele amânate din 2019, 2020 și 2021, nu mai avem date libere”, au declarat pentru monitorulcj.ro reprezentanții Amiral Events & Style Cluj.

Totodată, cei de la Amiral Events & Style organizează în perioada 8-10 aprilie 2022 ediția cu numărul VII a Târgului de nunți unde peste 1.000 de rochii de mireasă vor fi prezentate. Tot în cadrul acestul eveniment vor fi prezenți mai mulți experți în organizarea evenimentelor care le vor oferi sfaturi celor care doresc să-și unească destinele.

Aceeași situație o găsim și la Bistro Ballroom Center Cluj. Noua realitate post COVID-19 arată diferit, a adus reguli noi şi necesitatea de adaptare. Potrivit reprezentanțiilor Bistro Ballroom Center Cluj, organizarea nunților în vara anului 2022 ar însemna „o gură de oxigen” binevenită.



„Sincer avem așteptări mari pentru că de doi ani de zile le-am tot amânat. Anul trecut am lucrat la capacitate de 30%, multe nunți s-au anulat și s-au reprogramat pe 2022-2023. Dacă s-ar da drumul să putem organiza nunți ar fi extraordinar, am avea o gură de oxigen să ne revenim. În ceea ce privește rezervările sunt plini, vineri, sâmbătă, duminică. Nu vorbesc doar în numele nostru, așa este cam peste tot. Dacă un an normal la cele patru săli de evenimente pe care le avem erau în jur de 200 și ceva de evenimente, când am lucrat în 2021 aveam 50-60”, au declarat reprezentanții Bistro Ballroom Center Cluj.

În ceea ce privește tarifele, reprezentanții Bistro Ballroom Center Cluj au declarat că acestea s-au scumpit cu 5-10%.

Natalia Litvinenco, proprietara Clujana Festa, a declarat pentru monitorulcj.ro că în prezent au nunți care s-au reprogramat de mai multe ori pe parcursul celor doi ani.

„Așteptările sunt foarte mari, le-am tot adunat pe parcusul celor doi ani, s-au suprapus ani peste ani și ne dorim foarte mult să lucrăm și să ducem la bun sfârșit evenimentele. Avem evenimente care au fost reprogramate de foarte multe ori și sperăm ca anul acesta să le finalizăm pe toate. Tarifele nu le-am schimbat foarte mult, într-adevăr ne-au speriat tarifele acestea, zvonurile care se auzeau au venit ca o avalanșă. Am încercat să găsim soluții împreună cu mirii, de exemplu în ceea ce privește restaurantul la meniu am încercat să excludem ceva, din aperitiv sau ceva fără de care am putea face meniul care și așa este consistent, dar mai ales care îi ajută pe miri să salveze niște bani, iar costul să nu fie nici cel mai exagerat”, a declarat Natalia Litvinenco, proprietara Clujana Festa.

„Avem furnizori care încă nu ne-au dat prețurile actualizate”

Potrivit Nataliei Litvinenco, prețul unui meniu ajunge la 300 de lei, însă această suma nu este definitivă deoarece mulți furnizori nu au trimis listele prețurilor actualizate.

„Doar restaurant, ceea ce înseamnă băutură, mâncare și staff-ul restaurantului anul acesta prețul ar fi în medie 300 de lei. Așteptăm să putem stabili prețurile pentru că avem furnizori care încă nu ne-au dat prețurile actualizate. Mirii ne sună și ne întreabă tarifele și tot ce putem face este să stabilim un preț estimativ, dar la ora actuală sunt foarte mulți furnizori care nu ne-au dat prețurile actualizate tocmai din considerentul să mai așteptăm puțin ca să vedem ce o să se întâmple. ”, a adăugat Natalia Litvinenco.

„Din 30-40 de evenimente câte aveam într-un an am ajuns la maxim 10”

În ceea ce privește fotografii de evenimente, situația este asemănătoare. Fotograful Mălina Man a declarat pentru monitorulcj.ro că pandemia și-a lăsat amprenta privind numărul de evenimente la care era chemată extrem, de la 30-40 de evenimente în anul 2019 a ajuns la 5 în 2020.

„În 2019 am avut destul de multe evenimente, a mers foarte bine. În aproape fiecare weekend aveam cel puțin un eveniment. În 2020 treburile s-au schimbat, nu am mai avut evenimente deloc cam 6 luni de zile din cauza carantinei. După ce s-au mai relaxat restricțiile am început încet, încet să am evenimente, lumea să sune și să-și facă programări.

Toate astea au ținut foarte puțin deoarece au început sa crească iar cazurile. Să zic în medie că pe anul 2020 am avut 4-5 evenimente. În 2021 am mai crescut puțin, dar tot la fel, nu prea multe evenimente deoarece oamenilor le era frica de ceea ce se întâmplă și atunci au ales sa facă petreceri mici, în familie. Pentru 2022 am peste 10 nunți planificate pe timp de vară. Tot ce sper este sa rămână așa și să nu se schimbe nimic. Pe mine m-a afectat destul de mult pandemie pentru că din 30-40 de evenimente câte aveam într-un an am ajuns la maxim 10. Prețurile în mare parte au rămas cam aceleași, deoarece din punctul meu de vedere oamenii nu mai au aceeași sumă de bani ca înainte de pandemie”, a declarat Mălina Man pentru monitorulcj.ro.

Potrivit Mălinei, un pachet de nuntă care să cuprindă un stick cu pozele și videoclipurile din cadrul nunții și albumele foto pornește de la 3.500 de lei.

Daniel Toader este un fotograf cu aproape 12 ani experiență și chiar dacă este din Focșani acesta onorează evenimente și în Cluj, unul dintre ele fiind programat pentru luna mai a anului 2022. Și pentru Daniel perioada pandemiei a venit cu o scădere de până la 90% a comenzilor.

„Pentru mine fotografia a fost ca un hobby, însă perioada pandemiei mi-a adus o scădere de 90% comparativ cu anul 2019. În anul 2021 a fost puțin mai bine și cred că în 2022 o să fie bine având în vedere experiența anului trecut, iar în luna mai a anului 2022 am fost deja chemat la o nuntă în județul Cluj. În ceea ce privește pachetul la mine prețul este de 1.000 de euro și conține prezența mea la eveniment și livrarea pozelor în format online”, a declarat Daniel Toader.

Încă nu se ştie ce reguli vor exista în vară în domeniul nunţilor, ce vom avem voie şi ce nu. Cert este că organizatorii de nunţi se aşteaptă ca numărul evenimentelor să crească, având în vedere că mulţi nu vor mai vrea să amâne acest moment.

