Noua spălătorie ecologică de la Câmpia Turzii are ambiția de a deveni cel mai important jucător de profil din nordul Transilvaniei (P)

Începând cu anul 2022, serviciilor de spălătorie profesională ecologică, care se adresează îndeosebi operatorilor economici din domeniile HoReCa, medical și profesional, li se alătură un nou actor.

Este vorba despre compania One Way, prin divizia sa specializată Industrial Laundry Transilvania, societate care a construit la Câmpia Turzii o spălătorie industrială ecologică, organizată astfel încât să se conformeze tuturor cerințelor legale specifice din domeniul medical.

„Am construit la Câmpia Turzii o veritabilă făbricuță de spălat”, spune Mariana Rădulescu, managerul general al societății, „utilizând, în proporții relativ egale, resurse financiare proprii cât și fonduri europene. Ambiția noastră a fost să folosim un sistem de spălare wet cleaning cu barieră igienică, un sistem care reprezintă cea mai nouă alternativă ecologică la sistemul de curățare cu substanțe chimice cu percloretilenă. Este, practic, alternativa ecologică la curățarea chimică pe care o cunoșteam până acum”.

Pe lângă conformările de ordin sanitar pe care le îndeplinește, societatea a implementat Sistemul de Management al Calității de Mediu și SR OHSAS, care se referă la sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale pentru activitățile cu spălare și curățare umedă.

„Făbricuța de la Câmpia Turzii” are capacitatea de procesare zilnică a șapte tone de textile, înțelegând prin aceasta procesul complet de spălare – uscare – finisare și ambalare. Aici, la Câmpia Turzii, pot fi spălate atât echipament de lucru industrial cât și lenjerii de pat și alte textile din sectorul HoReCa.

„În ceea ce privește serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale cu paturi, putem procesa separat textilele murdare și cele contaminate”, spune Mariana Rădulescu. „Oferim astfel servicii de curățare, spălare, detașare a petelor, dezinfectare, împachetare și ambalare a articolelor. În plus, putem asigura livrarea acestora către beneficiar cu propria noastră flotă de mașini”, mai precizează Mariana Rădulescu, managerul general și proprietar al companiei.

Cine este investitorul de la Câmpia Turzii

Industrial Laundry Transilvania nu este o afacere ivită din senin. Promotorul acestei afaceri, Mariana Rădulescu, este fondatorul One Way Cleaning, o afacere născută dintr-o inițiativă antreprenorială care și-a estimat foarte corect șansele, crescută de la firul ierbii cu prudență, dar și cu mult entuziasm.

„Afacerea am început-o în 2007, oarecum dintr-o întâmplare”, rememorează astăzi Mariana Rădulescu. „Pe timpul facultății am lucrat în diverse locuri pentru a-mi asigura un venit suplimentar, iar, la un moment dat, pe când lucram pentru o companie din domeniul auto, care avea contractat acest serviciu, am constatat că cererea de servicii de curățenie este mai mare decât oferta, că erau foarte puține companii de acest fel”.

Cu o maturitate mai rar întâlnită la antreprenorii debutanți, clujeanca a reinvestit continuu cea mai mare parte din câștig în dezvoltarea afacerii. Astfel a reușit să depășească criza din anii 2008-2009 și a înfruntat cu succes penuria de forță de muncă din domeniu. Într-o discuție cu reporterul Monitorul de Cluj, desfășurată în urmă cu patru ani, antreprenoarea își propunea să treacă la un nou nivel, la servicii de spălătorie industrială.

Obiectiv pe care, astăzi, îl poate bifa în agenda sa antreprenorială.