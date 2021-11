Mii de construcții finalizate, apartamente predate și responsabilități asumate. Pentru Maurer Imobiliare, pragul de 10.000 înseamnă trecerea la un alt nivel (P)

Maurer Imobiliare reprezintă un nume cu rezonanță pe piața imobiliară din România, fiind compania care, în cei 15 ani de prezență pe piața imobiliară, a așezat pe harta extinderii sale orașe importante din țară.

În fiecare din cele 6 orașe în care și-a pus amprenta (Sibiu, Brașov, Constanța, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Sighișoara), Maurer Imobiliare a reușit să transpună, în fiecare etapă a proiectelor demarate, valorile care stau la baza acestei companii.

Cu o dezvoltare extrem de dinamică, Maurer Imobiliare a depășit pragul de 10.000 de apartamente, un număr care cumulează vânzările în cadrul proiectelor imobiliare din țară aflate sub semnătura acestui dezvoltator.

Un leadership pozitiv cu o viziune clară și puternică, abordarea pragmatică și coerentă a proiectelor de către echipele de profesioniști și comunicarea inteligentă cu beneficiarii și colaboratorii ar putea reprezenta pilonii de bază în evoluția de succes a acestui dezvoltator. Cu toate acestea, Simon Maurer, fondatorul acestei companii, consideră că un alt element are adevăratul efect de propulsare. ”Drumul nostru nu ne-ar fi dus până în acest punct dacă nu ne-ar fi fost alături Dumnezeu. Fără credință și fără să fim onești în orice etapă din evoluția noastră, nu am fi reușit nimic.”

Din acest total de 10.000 de apartamente vândute, o proporție mai mare de 95% este ocupată de către vânzarea apartamentelor în stadiu de proiect. Acest procent semnificativ reprezintă o oglindire a încrederii desăvârșite pe care le-o acordă clienții. Ei știu că promisiunile făcute de Maurer Imobiliare la început de drum au fost, sunt și vor fi respectate.

”Construim de 15 ani în România și în tot acest timp am adaptat locuințele la cerințele actuale ale pieței. Am fost mereu partenerii clienților noștri, le-am oferit consultanță, le-am înțeles nevoile și împreună am transformat un simplu apartament în ACASĂ. Cu siguranță și acesta este unul dintre atuu-rile care ne-au ajutat să avem o evoluție atât de dinamică pe piața imobiliară și să reușim să construim chiar și atunci când conjuncturile păreau a fi nefavorabile. ”, declară Cristina Țirea, director vânzări în cadrul companiei Maurer Imobiliare.

Proiectele Avantgarden3 Sibiu, Avantgarden3 Brașov, Maurer Residence Brașov, Maurer Villas Brașov, Maurer Residence Constanța, Maurer Residence Târgu Mureș, Maurer Panoramic Cluj-Napoca și Maurer Residence Sighișoara sunt mai mult decât apartamente în imobile noi, sunt expresia încrederii clienților în experiența și seriozitatea acestei companii. Lucrările pe șantierele proiectelor imobiliare din țară aflate sub semnătura acestui dezvoltator se desfășfoară conform graficului, activitățile pe șantier fiind supravegheate în permanență de către echipe responsabile de controlul lucrărilor, astfel încât să se poată asigura calitatea optimă a lucrărilor.

Anul 2021 marchează în istoricul evoluției al acestui dezvoltator și alte cifre importante. Pe lângă pragul de 10.000 de apartamente vândute, remarcabil este și numărul de 23 de blocuri finalizate și, respectiv, cele 1025 de apartamente recepționate de către clienții dezvoltatorului brașovean în cadrul proiectelor din țară, doar în decursul acestui an.

”Am pășit în anul 2021 cu un obiectiv măreț. Am țintit spre un target motivant la nivel de vânzări, dar, mai important decât acest obiectiv, ne-am propus ca în anul 2021 numărul apartamentelor finalizate să se apropie cât mai mult sau chiar să depășească numărul vânzărilor. Suntem aproape de finalul anului si, analizând cifrele, suntem mulțumiți că ne-am atins cu succes obiectivul. Cifrele cu privire la vânzări sunt cele care ne oferă satisfacție nouă, celor din interiorul companiei, însă finalizarea și predarea apartamentelor aduc bucurii clienților noștri. Este esențial să păstrăm un echilibru între aceste două repere, motiv pentru care ne-am orientat eforturile spre perfecționarea procesului de lucru pe șantierele noastre, astfel încât să putem finaliza construcțiile în termen, să predăm imobilele noastre la un nivel calitativ cât mai înalt, iar recepționarea apartamentelor de către clienți să devină momentul care oferă dublă bucurie. Bucuriile de care au parte clienții noștri atunci când pășesc în apartamentele lor devin, astfel, și satisfacțiile noastre.”, declară Petruț Pricop, CEO în cadrul companiei Maurer Imobiliare.

În anul 2021 compania a finalizat 23 de imobile, acestea totalizând 1025 de apartamente, iar alte peste 350 de apartamente se află în diverse faze de construcție. Repartiția apartamentelor finalizate în cadrul proiectelor din țară este:

536 de apartamente în 14 blocuri în faza IV din Avantgarden3 Brașov

137 de apartamente în 2 blocuri în Maurer Residence Constanța

253 de apartamente în 4 blocuri în Maurer Residence Târgu Mureș

39 de apartamente în primul bloc din Maurer Residence Sighișoara

60 de apartamente în primele 2 blocuri din Maurer Villas Brașov.

Din aceste 1025 apartamente finalizate, au fost predate clienților în procent de peste 80%, urmând ca restul apartamentelor să fie receptionațe până la finalul acestui an sau în primele luni din anul 2022.

Lucrările au avansat în mod vizibil și pe șantierul proiectului Maurer Panoramic, clădirea din zona centrală a Clujului care are cea mai complexă și mai adâncă fundație pentru o clădire rezidențială din România, cu săpături efectuate la o adâncime de peste 21 de metri. ”Maurer Panoramic a reprezentat o provocare, încă de la început, pe care ne-am asumat-o și pe care o îndeplinim cu succes. Maurer Panoramic este unic, în contextul ingineriei geotehnice din România, atât prin prisma limitărilor, cât şi a modului de abordare.

Adâncimea fundației este egală cu înălțimea primelor 7 niveluri, iar cantitatea de materiale folosite pentru fundație este egală cu cantitatea totală de materiale folosite la suprateran, până la final. De aceea, în unele etape de construcție, pe șantier au fost prezente 400 de persoane și 15 utilaje, zilnic. Acum, construcția a ajuns la etajul al șaptesprezecelea și este deja vizibilă din diverse zone ale orașului.”, declară George Goron, Directorul Tehnic al grupului Maurer Imobilare.

De asemenea, în luna decembrie a acestui an, compania marchează recepția apartamentului cu numărul 5000 în cadrul proiectului etalon al companiei – Avantgarden3 Brașov, proiect care a devenit cel mai mare cartier rezidențial din Brasov și pentru care sintagma ”Orașul din interiorul orașului” reprezintă, fără îndoială, o pură realitate. Proiectul Avantgarden3 Brașov continuă cu faza V, un nou concept, o nouă înfățișare, o abordare revoluționară și inovatoare a spațiului util din apartament.

După toată această evoluție impresionantă, planurile companiei de expansiune continuă cu noi proiecte, cel puțin la fel de mărețe ca cele pe care și-au pus amprenta până în acest moment.

Odată cu sfârșitul acestui an, prin lansarea proiectului Maurer Village Brașov, compania Maurer Imobiliare se bucură de o diversificare a portofoliului de produse. Maurer Village Brașov va reprezenta o comunitate formată din 67 de case premium, cu design modern, reușind astfel, prin acest proiect imobiliar, să fie satisfpcute cerințele unui segment de consumatori din ce în ce mai larg, și-anume cei pentru care ACASĂ înseamnă o casă modernă, localizată într-o zonă în care se pot bucura din plin de liniștea și frumusețea cadrului natural.

Un alt element de noutate îl va reprezenta Faza V din cadrul proiectului Avantgarden3 Brașov care va marca pasul spre o altă etapă bazată pe o nouă strategie de dezvoltare a companiei. Aici accentul va fi pus pe o dezvoltare durabilă și sustenabilă, o dezvoltare ”verde”, mai prietenoasă cu natura, în care procentul ocupat de spațiile verzi va ajunge la 40% din suprafața totală alocată proiectului.

Un prim pas important spre un cartier mai VERDE pentru noi și generațiile viitoare va fi făcut la sfârșitul lunii noiembrie, când va avea loc un eveniment unic în România prin implementarea conceptului de PĂDURI URBANE în cartierul Avantgarden3 Brașov. Cu acest prilej se vor planta 5000 de puieți, din 15 specii autohtone, pe o suprafață de 850 mp (împărțită în 3 zone din cartier).

”Suntem pregătiți să trecem la un alt nivel și să scriem povestea Maurer Imobiliare mai departe, cât mai bine și cât mai frumos.”, declară Cristina Nicodim, Director Marketing în cadrul companiei Maurer Imobiliare.

