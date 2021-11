Victima accidentului de motocicletă din Florești a primit primul ajutor de la o absolventă de medicină din Cluj: „Cred că fiecare e dator să își ajute aproapele”

Un accident a avut loc sâmbătă seara în Florești, iar o femeie de aproximativ 30 de ani aflată pe o motocicletă a fost rănită și dusă la spital. Până la sosirea echipajelor medicale, o tânără absolventă a UMF Cluj i-a acordat primele îngrijiri la fața locului. „Lumea a oprit, am oprit și eu pentru a vedea daca pot ajuta cu ceva”, povestește viitorul medic.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 17.00, pe strada Avram Iancu din localitatea Florești.

„Din primele date pare a fi o autoaccidentare. Conducătorul motocicletei ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, iar pasagera a fost transportată la unitatea medicală”, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Victima, îngrijită pentru a preveni hipotermia

Maria Lăpuște, absolventă a promoției 2021 în cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj, a povestit pentru Monitorul de Cluj că se afla la fața locului când a avut loc accidentul și a intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor victimei accidentate.

„Victima era în spate pe motocicletă. Conducătorul motocicletei a accelerat, ea nu s-a ținut bine, a căzut și și-a fracturat membrul superior stâng. Lumea a oprit, am oprit și eu pentru a vedea daca pot ajuta cu ceva. Un domn a sunat la 112, eu am stat lângă victimă pentru a-i vedea starea de conștiență și am prevenit hipotermia prin încălzirea ei cu păturile pe care le aveam în mașini. Am prevenit și mutarea victimei, lucru foarte important, pentru că nu aveam asigurată regiunea cervicală”, a povestit Maria, pentru monitorulcj.ro.

„Puteam fi oricare dintre noi în situația respectivă”

Ea a precizat că acțiunea sa se datorează cursurilor din cadrul facultății, acolo având ocazia să învețe ce trebuie să facă într-o situație de acest gen.

„Am avut noroc pe parcursul facultății cu domnul conferențiar Tranca Sebastian și cu abilitățile practice din cadrul UMF Cluj, cursuri care ne-au ajutat să acționăm într-o situație de urgență. Nu cred că mi se cuvine niciun merit, întrucât oricine ar fi procedat la fel. Nu a fost vorba de mine acolo. Cred că fiecare e dator să își ajute aproapele și apreciez inițiativa oamenilor de lângă mine de a ajuta. Puteam fi oricare dintre noi în situația respectivă.

Am apreciat că în cele 15-20 de minute cât am stat acolo, șoferii de pe partea cealaltă ne întrebau dacă pot ajuta și câțiva chiar au specificat să nu mutăm victima, dovadă că există cunoștințe de primul ajutor în rândul clujenilor”, a mai spus Maria.

Proaspăta absolventă de medicină urmează să aibă rezidențiatul peste o săptămână și a ținut să îi mulțumească persoanei care reprezintă modelul său în viață și care a inspirat-o să îmbrățișeze profesia de medic: „Îi mulțumesc mamei mele, medic urgențe, pentru că a fost pentru mine o inspirație pe parcursul vieții. De la ea am învățat multe din lucrurile pe care le știu pune în practică astăzi”.

CITEȘTE ȘI: