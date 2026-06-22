Percheziții informatice în dosarul lui Ciprian Ciucu. Un influencer și mai mulți oameni de afaceri, așteptați la DNA.

Dosarul în care primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este cercetat pentru presupuse fapte de corupție intră într-o nouă etapă.

Ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu continuă cu noi audieri și percheziții informatice, după ce mai multe persoane apropiate de cercul de afaceri investigat au fost puse sub acuzare sau plasate sub control judiciar. |Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Ancheta DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu continuă cu noi audieri și percheziții informatice, după ce mai multe persoane apropiate de cercul de afaceri investigat au fost puse sub acuzare sau plasate sub control judiciar.

În dosar apar nume cunoscute din politică, presă și mediul de afaceri, iar procurorii încearcă să stabilească dacă servicii de publicitate și consultanță electorală au fost oferite în schimbul unor beneficii din zona urbanismului și a autorizațiilor de construire.

Un influencer și dezvoltatori imobiliari, chemați la audieri

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, procurorii DNA efectuează percheziții informatice în dosarul care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Mai mulți suspecți și inculpați urmează să fie aduși la audieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție, iar printre aceștia s-ar afla și un influencer, potrivit unor surse citate de stiripesurse.ro.

În dosar apare și numele jurnalistei Denise Rifai, care a fost audiată la DNA săptămâna trecută.

Frații Moh și un om de afaceri de origine chineză, sub control judiciar

În centrul anchetei se află și frații Moh, dezvoltatori imobiliari de origine iordaniană, precum și Yuan Ștefan, cetățean român de origine chineză și asociat al acestora.

Potrivit procurorilor, cei trei sunt acuzați de dare de mită și se află sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Anchetatorii susțin că dezvoltatorii imobiliari ar fi oferit servicii de publicitate și consultanță electorală în perioada campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025, în beneficiul activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu.

În schimb, aceștia ar fi urmărit obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar din București, derulat prin compania Safe Home Invest SRL.

O apropiată a lui Ciucu și Denise Rifai, arestată

Dosarul a cunoscut evoluții importante și în ultimele zile. Procurorii DNA au obținut arestarea Odetei Nestor și a unui cetățean bulgar, ambii fiind cercetați pentru presupuse fapte de dare de mită.

Ancheta continuă, iar procurorii încearcă acum să obțină noi probe prin intermediul perchezițiilor informatice și al audierilor programate în cursul zilei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: