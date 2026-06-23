10 ani de la Brexit: Imigrația europeană a scăzut vertiginos, iar cea din țările din afara UE a explodat

Efectele referendumului care a separat Marea Britanie de UE: Imigrația europeană a scăzut vertiginos, în timp ce imigrația din țările din afara Uniunii Europene a explodat.

Oamenii participă la „Marșul Național de Reîntoarcere IV” pentru a-și exprima sprijinul pentru reîntoarcerea Regatului Unit la Uniunea Europeană, la Londra, Marea Britanie, pe 20 iunie 2026. Marșul marchează, de asemenea, 10 ani de la referendumul Brexit din 23 iunie 2016.|Foto: EPA/TAYFUN SALCI/Agerpres

Imigrația, comerțul și economia au reprezentat domenii cheie ce au jucat un rol crucial la referendumul care a dus la separarea Marii Britanii de UE, în ianuarie 2020, prin aprobarea Acordulului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, denumit și Brexit.

La o distanță de zece ani de la referendum, imigrația europeană a scăzut vertiginos, iar cea din țările din afara UE a explodat, potrivit analizei AFP, citate de Agerpres.ro

Imigrația: O schimbare de origine

Susținătorii Brexitului au promis că țara își va recâștiga controlul asupra frontierelor odată ce se pune capăt liberei circulații între continent și Regatul Unit. În timp ce imigrația europeană a scăzut vertiginos de atunci, imigrația din țările din afara UE a explodat.

Între 2012 și 2016, cetățenii UE au reprezentat între 74% și 81% din imigrația netă în Regatul Unit, cu o medie de 250.000 de persoane pe an în această perioadă, potrivit Oficiului Național de Statistică (ONS).



În aceeași perioadă, imigrația netă din țările din afara UE a fost relativ scăzută, între 61.000 și 90.000 de persoane pe an.

După referendum, imigrația netă din UE a scăzut de la 253.000 în 2016 la 70.000 în 2020. Pe de altă parte, imigrația netă din țările din afara UE s-a dublat, de la 90.000 în 2016 la 186.000 în 2019, scăzând din nou la 101.000 în 2020 în timpul pandemiei de COVID-19.

După 2021 și intrarea în vigoare a Brexitului, tendința s-a intensificat. Imigrația netă din afara UE a ajuns la un milion de persoane în 2023, în timp ce imigrația netă din interiorul UE a devenit negativă: numărul cetățenilor UE care au părăsit Regatul Unit a depășit numărul celor care au sosit.

Imigrația netă totală a scăzut de atunci, ajungând la 308.000 în 2025 și continuă să provină în întregime din țări din afara UE.

Plecarea polonezilor a fost principalul factor în declinul imigrației din UE. Mulți dintre ei au fost stimulați să se întoarcă de economia înfloritoare a țării lor de origine.

Economie: Fără ruperi de ritm

Partizanii Brexitului au susținut că ieșirea din UE ar avea un efect redus asupra sănătății economiei britanice, în timp ce oponenții credeau că ieșirea din piața unică ar declanșa o criză.

Conform cifrelor brute privind PIB-ul publicate de OCDE, economia Regatului Unit a urmat, în general, traiectoria altor economii dezvoltate în primii ani de după referendumul din 2016, dar a rămas treptat în urma Statelor Unite și a Canadei de la începutul anilor 2020.

Regatul Unit a avut performanțe ceva mai slabe decât UE imediat după referendum și a fost mai grav afectată decât vecinii săi europeni în timpul pandemiei.

Redresarea ulterioară a fost mai puternică, creșterea PIB-ului Regatului Unit depășind-o pe cea a UE imediat după părăsirea pieței unice în 2021, dar a rămas foarte puțin în urma Europei în 2023, 2024 și 2025.

Comerț: Un echilibru delicat

Susținătorii părăsirii pieței unice au susținut că acest lucru ar permite Regatului Unit să facă mai mult comerț cu restul lumii. Oponenții credeau că ruperea legăturilor cu principala sa piață ar duce la dezastru.

Exporturile de mărfuri către UE au scăzut de la 205 miliarde de lire sterline în 2016, ajustate la inflație, la 185 miliarde de lire sterline în 2025 (aproximativ 214 miliarde de euro), în ciuda unei scurte reveniri după pandemie.

În aceeași perioadă, importurile de bunuri din UE au scăzut doar modest, lărgind deficitul comercial al Regatului Unit pentru bunuri cu UE de la 113 miliarde la aproape 140 de miliarde de lire sterline, conform datelor ONS.

Exporturile de mărfuri către țări din afara UE, care au rămas stabile între 2016 și 2025, nu au compensat acest decalaj.

Cu toate acestea, datorită creșterii puternice a exporturilor de servicii la nivel mondial, exporturile totale ale Regatului Unit au crescut de la 765 de miliarde de lire sterline la 908 miliarde de lire sterline în aceeași perioadă.

Importurile totale, însă, au crescut într-un ritm mai rapid, împingând deficitul comercial al Regatului Unit la aproximativ 65 de miliarde de lire sterline în 2025, cu 3 miliarde de lire sterline mai mult decât în 2016.

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