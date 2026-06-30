Canicula se domolește la Cluj. Meteorologii au anunțat cod portolcaliu de ploi torențiale și vânt puternic.

Clujul scapă de codul roșu de caniculă, iar meteorologii au anunțat cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic.

Clujul scapă de codul roșu de caniculă, iar meteorologii au anunțat cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic | Foto: monitorulcj.ro

Codul roșu de caniculă pentru județul Cluj expiră mâine, 1 iulie 2026, la ora 10. După va intra în vigoare o avertizare de tip cod portocaliu de caniculă în Cluj, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

„În Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei”, a anunțat ANM.

Cod portocaliu de caniculă în județul Cluj, miercuri, 1 iulie 2026 | Sursă: meteoromania.ro

Codul portocaliu de caniculă în Cluj este valabil în intervalul: 1 iulie 2026, între orele 10 - 21.

Astăzi, 30 iunie 2026, ANM a anunțat cod portocaliu și galben de ploi torențiale, grindină și vânt puternic în județul Cluj.

Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vânt puternic la Cluj | Sursă: meteoromania.ro

Codul portocaliu de ploi torențiale este pentru aproape toată zona montană a județului Cluj și este valabil marți, 30 iunie 2026, între orele 14 - 20, în vreme ce codul galben de vânt și ploi torențiale este valabil pentru restul județului Cluj, marți, 30 iunie 2026, de la ora 12 până la ora 23.

„Marți (30 iunie) la început în zona de munte, apoi și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp”, a mai anunțat ANM.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: