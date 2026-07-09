Experiența Electric Castle începe la Iulius Mall Cluj: câștigă un VIP Ride spre Bonțida (P)

Vrei să mergi la Electric Castle ca un VIP, alături de gașca ta, și să vă bucurați de o experiență specială încă din drumul spre Bonțida? Iulius Mall Cluj este răspunsul! Până pe 12 iulie 2026 ai șansa să câștigi unul dintre cele 12 VIP Ride-uri spre Electric Castle, oferite de Royal Ride.

Ce spui de un VIP Ride până la Electric Castle pentru tine și încă cinci prieteni? Tot ce trebuie să faci este să vii în Iulius Mall Cluj, în perioada 9 – 12 iulie 2026, să faci cumpărături de minimum 150 de lei și să vii în Atrium cu bonurile și brățara Electric Castle. În fiecare zi, trei norocoși vor câștiga câte un VIP Ride spre festival. În plus, în fiecare zi ai șansa să câștigi unul dintre cele 50 de kituri cu produse oferite de NYX Professional Makeup, Xpert Beauty, dm drogerie markt și Auchan.

Nu uita că, pe baza brățării de festivalier, beneficiezi de reduceri de până la 40% la brandurile tale favorite din Iulius Mall. Verifică catalogul online cu Electric Offers ca să fii la curent cu noutățile, dar și te inspiri pentru un look special de festival.

Tot în Iulius Mall găsești și standul Pre-Swap, unde îți poți ridica brățara de festivalier. Voluntarii de la Electric te așteatpă, până pe 16 iulie, atât în Atrium, cât și în zona E.ON, cu spații special amenajate.

Tot ce ai nevoie pentru ediția de anul acesta a Electric Castle găsești în Iulius Mall!