«Cluj-Napoca nu-i Sodoma!» și alte teorii despre LGBT, pedofilie, avort și inteligența artificială. Ce s-a spus la Mitingul pentru Familie din Cluj?

„Cluj Pride” a fost întâmpinat duminică de un „Miting pentru Familie” organizat în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Participanții la „Mitingul pentru Familie” au afișat pancarte și steaguri tricolore în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. | Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

De la sloganuri precum „Cluj-Napoca nu-i Sodoma” și „Europa, continent creștin”, până la acuzații privind existența unei „agende” care ar urmări promovarea LGBT în România, discursurile au amestecat religia, politica, teoriile conspirației și nemulțumirile sociale într-un spectacol care a durat mai bine de o oră.

Participanții au vorbit despre homosexualitate, pedofilie, avort, Uniunea Europeană, inteligența artificială și chiar despre dispariția locurilor de muncă ale IT-iștilor. La eveniment au participat aproximativ 50 de oameni.

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Organizatorii au cerut interzicerea Pride și au acuzat Primăria Cluj-Napoca

Evenimentul a fost organizat de Comunitatea Identitară România, care, într-un comunicat transmis presei înaintea manifestației, a cerut explicit interzicerea evenimentului Cluj Pride și a acuzat administrația locală că permite desfășurarea unor manifestări pe care le consideră incompatibile cu valorile familiei tradiționale.

În fața participanților, unul dintre organizatori, identificat drept Codrin, a transmis un mesaj care a dat tonul întregii manifestații:

„E cazul să spunem nu acestei batjocuri, e cazul să spunem că iubim familia și iubim tradiția și normalitatea. Din păcate, nici autoritățile locale nu iau măsuri în favoarea familiei.”

Discursul a continuat cu acuzații grave la adresa organizatorilor Pride și a administrației locale:

„Parada Pride este organizată de un pedofil care este acum judecat în libertate, din păcate, pentru că a drogat minori și a abuzat de ei în feluri groaznice. (...) Așadar, politicienii, inclusiv primarul Emil Boc, devin în mod direct complici morali la distrugerea vieții unor copii, autorizând astfel de lucruri.”

Manifestația s-a încheiat cu participanții cântând „Hristos a Înviat” și fluturând tricolorul în fața Catedralei din Piața Avram Iancu. | Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„Cluj-Napoca nu-i Sodoma!”

Participanții au scandat mai multe sloganuri care au vizat comunitatea LGBT și valorile creștine.

Printre acestea:

„Cluj-Napoca nu-i Sodoma!”

„Lege divină, familie creștină!”

„Idealul familist, mamă, tată și copii!”

„Familia, credința, patria!”

„Familia naturală, comoara națională!”

„Domnul a creat femeie și bărbat!”

„Europa, continent creștin!”

Organizatorii au susținut că marșul Pride reprezintă o amenințare la adresa valorilor familiei tradiționale. | Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

LGBT, turism homosexual și presa care „nu spune adevărul”

Un alt vorbitor și-a început intervenția criticând presa locală, despre care susține că minimalizează numărul participanților la astfel de manifestații.

„Vreau să încep cu presa. Presa din Cluj vă va spune că 50 de oameni s-au adunat, că o mână de oameni s-a adunat la mitingul pentru familie, iar mii de oameni au participat la parada Pride, la ieșirea apucăturilor sexuale deviate în stradă.”

Acesta a continuat prin a susține că succesul evenimentelor Pride s-ar explica prin ceea ce a numit „turism homosexual”:

„În realitate, rândurile acestor LGBT-iști sunt îngroșate de turismul homosexual care se practică. Dacă vă uitați la grupurile care alcătuiesc această mare mișcare, o să vedeți că nu cunoașteți pe mai nimeni de acolo. Asta se practică: turismul homosexual.”

Discursul a mers și mai departe:

„În spatele acestei mișcări este pedofilia! Cine ajunge victimă? Ajung, în general, copii din familii dezorganizate.”

În timpul evenimentului au fost rostite discursuri despre religie, identitate națională și rolul familiei în societate. | Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„Homosexualii, travestiții și pedofilii ies iar din scorburi”

Unul dintre cele mai radicale discursuri ale zilei a venit din partea unui alt participant.

„Homosexualii, travestiții și pedofilii ies iar din scorburi pentru a parazita străzile Clujului.”

Același vorbitor a făcut o asociere directă între Pride Month și Ziua Copilului:

„Nu întâmplător luna iunie, însușită de sodomiți drept Pride Month, adică Luna Mândriei, începe fix de Ziua Copilului, pentru că homosexualitatea este al doilea pas pe scara degenerării sexuale, chiar peste curvie și sub pedofilie.”

În discurs au apărut și referiri la feminism, imigrație și criminalitate:

„Sau, pentru voi, feministele care împărtășiți aceeași agendă marxistă, vreți să ne arătați că a umbla pe stradă semidezbrăcate este un lucru demn? Vă plângeți de violuri, dar susțineți imigrația, în timp ce imigranții din țările lumii a treia, care trăiesc din ajutoarele Uniunii Europene, sunt principalele cauze ale violurilor din statele occidentale.”

„Cluj-Napoca nu-i Sodoma” a fost unul dintre mesajele scandate de protestatari în timpul manifestației. | Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

De la Pride la inteligența artificială și dispariția populației

Dacă până aici temele au fost LGBT și familia tradițională, ultimul vorbitor a extins discuția către tehnologie, natalitate și pornografie.

„Așa cum șoferii vor fi înlocuiți de autovehiculele autonome, așa cum casierii au fost înlocuiți de automatele la care mergi și plătești singur, profesorii vor fi înlocuiți de inteligența artificială.”

În aceeași intervenție, acesta a identificat mai multe cauze ale scăderii populației:

„Una dintre ele, și cea mai perfidă, mi se pare mie, este avortul. Este cea mai perfidă crimă ca o mamă să își omoare propriii copii în pântece, fără pic de apărare, doar pentru că avem drepturi și suntem o societate modernă. Nu vi se pare că este o crimă odioasă? Și care sunt motivele? Că nu avem bani? Ei bine, avem mult mai mulți bani și mult mai multe condiții decât acum 50-60 de ani, decât acum 30 de ani, când eram eu copil.”

„O altă metodă de reducere a populației este infertilitatea. Cei care vor să aibă copii, dar nu pot avea. De ce? Pentru că alimentele sunt proaste, pentru că se face abuz de medicamente, se face, din păcate, abuz de anticoncepționale și, atunci când vrei să faci copii, nu mai poți. Și, bineînțeles, faci avort, iar după aceea vrei să faci copii și, din nou, nu mai poți. Este totul distrus acolo, întregul sistem.”

„O altă metodă de reducere a populației este pornografia. Pentru că bărbații fac abuz de pornografie și nu își mai caută partenere, se autosatisfac singuri, acesta este adevărul. Nu mai au energia și tendința de a-și căuta o parteneră, de a-și întemeia o familie.”

Iar la final a adăugat:

„Și mai sunt și altele, cum ar fi faptul că avem animale pe care le tratăm ca pe propriii noștri copii.”

Participanții au venit cu steaguri ale României și icoane, transformând manifestația într-un amestec de protest și manifestare religioasă. | Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

De la Pride la servicii secrete: Teoria unui tânăr din SOS România

Un tânăr din SOS România a transmis și un mesaj pentru celelalte partide:

„Am venit să protestăm contra acestei manifestații LGBT. Vreau să fac un apel la celelalte partide care nu s-au prezentat aici. PSD, PNL, AUR, USR, UDMR, POT… doar SOS a fost prezent.”

Întrebat ce părere are despre marșul Pride, răspunsul a fost scurt:

„Sunt contra, nu îi văd niciun scop, nu în România.”

Iar la întrebarea dacă Uniunea Europeană promovează comunitatea LGBT și cum o promovează, răspunsul a fost și mai scurt:

„Da! Serviciile secrete… alte partide.”

Participanții au susținut că societatea românească se confruntă cu o criză morală și demografică. | Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

După discursuri despre LGBT, pedofilie, avort, infertilitate, pornografie, Uniunea Europeană, servicii secrete și inteligența artificială, participanții au găsit totuși un punct comun la final.

Adunați în fața Catedralei Mitropolitane, aceștia au desfășurat un steag uriaș al României și au cântat „Hristos a Înviat”, încheind manifestația într-o atmosferă care a combinat patriotismul, religia și politica într-un mod greu de întâlnit în altă parte decât la un miting pentru familie.

Astfel, după ce au explicat cum inteligența artificială înlocuiește profesorii, pornografia reduce populația și serviciile secrete promovează comunitatea LGBT, protestatarii și-au luat rămas-bun de la Piața Avram Iancu sub tricolor și acordurile binecunoscutei cântări pascale.

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