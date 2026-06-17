Cluj Pride 2026, marșul LGBT pentru drepturi egale: „Merităm să fim tratați cu respect”. Miting pentru familie, organizat în aceeași zi.

Marșul Cluj Pride, programat duminică, aduce în prim-plan tema diversității: „Persoanele LGBT+ continuă să trăiască fără drepturi egale”, spun organizatorii. În paralel, la Cluj se va desfășura și un miting pentru familie.

Cluj Pride 2026, marșul LGBT pentru drepturi egale: „Merităm să fim tratați cu respect”. Miting pentru familie, organizat în aceeași zi.|în imagine: Cluj Pride 2025, Piața Unirii - Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Marșul comunității LGBT, din cadrul Cluj Pride 2026, este programat duminică, 21 iunie.

„Vrem să umplem din nou străzile Clujului de culoare și bucurie, așa cum am făcut și în anii trecuți, dar și să transmitem împreună un mesaj clar: comunitatea LGBT+ are nevoie de egalitate, respect și protecție legală”, transmit organizatorii evenimentului.

Cluj Pride vine și cu o serie de restricții de circulație.

Cluj Pride 2026, marșul LGBT pentru drepturi egale: „Merităm să fim tratați cu respect”.

În România, persoanele LGBT+ continuă să trăiască fără drepturi egale.

Lipsa recunoașterii familiilor LGBT+ nu este un simplu detaliu administrativ ci comportă o serie de provocări, precum impedimentele în privința întemeierii unei familii și imposibilitatea de a lua decizii medicale pentru parteneri.

„Cuplurile LGBT+ nu sunt recunoscute acasă la ele. Dar familiile noastre există, chiar dacă legea refuză să le vadă.

De aceea ieșim în stradă. Pentru că este nevoie de presiune publică asupra clasei politice. Pentru că drepturile nu apar din tăcere. Pentru că merităm să fim tratați cu respect și egalitate”, arată sursa citată.

În România, Codul civil nu permite căsătoriile gay.

În toamna anului trecut, Curtea Europeană de Justiție a decis că țările membre ale Uniunii Europene trebuie să recunoască toate căsătoriile întemeiate legal pe teritoriul Uniunii, indiferent de sexul celor doi soți.

Miting pentru familie, organizat în aceeași zi

În aceeași zi, în Piața Avram Iancu din Cluj, va fi organizat „Mitingul pentru familie”, ediția 2026.

Manifestația reprezintă o reacție la marșul diversității și vine să celebreze familia.

Astfel, organizatorii denunță „propaganda obscenă” și manifestările care „batjocoresc normalitatea”.

„Celebrăm nucleul de bază al societății și apărăm familia nu doar cu vorba, ci și cu fapta”, menționează sursa citată.

Restricții de circulație în centrul Clujului

În contextul evenimentelor anunțate, jandarmii clujeni și celelalte instituții cu atribuții în domeniu vor lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice.

Desfășurarea marșului Cluj Pride aduce și o serie de restricții parțiale de circulație.

Astfel, restricționarea parțială și secvențială a circulației rutiere vizează traseul:

*Latura de Est a Pieței Unirii (pe o bandă de circulație rutieră) – strada Regele Ferdinand (pe o bandă de circulație și pe trotuar) – strada George Barițiu (pe trotuar și pe o bandă de circulație rutieră, în sensul de mers spre strada Splaiul Independenței) – strada Emil Isac – Calea Moților – strada Petru Maior (pe o bandă de circulație și pe trotuar) – Piața Lucian Blaga (pe o bandă de circulație și pe trotuar) – strada Napoca – sosire în Piața Unirii (latura de Sud).

„Organizarea sau participarea la contramanifestații desfășurate în același timp și în același loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 5.000 de lei”, transmit jandarmii clujeni, care îndeamnă la un comportament civic responsabil.

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