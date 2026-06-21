Solstițiul de vară 2026: cea mai lungă zi din an marchează începutul verii astronomice

Solstițiul de vară are loc duminică, la ora 11.24: astăzi este cea mai lungă zi din an. Începe vara astronomică.

Solstițiul de vară 2026: cea mai lungă zi din an marchează începutul verii astronomice| Foto: pixabay.com

Duminică, 21 iunie, la ora 11:24, România va marca solstițiul de vară 2026.

Fenomenul astronomic marchează începutul verii în emisfera nordică.

Solstițiul de vară 2026: cea mai lungă zi din an marchează începutul verii astronomice

Duminică va fi cea mai lungă zi din an - 15 ore și 32 de minute.

După momentul solstiţiului de vară, durata zilei va începe sa scadă, iar a nopţii să crească, până la 21 decembrie, când are loc solstiţiul de iarnă.

Fenomenul este determinat de înclinarea axei Pământului cu aproximativ 23,5 grade față de planul orbitei sale în jurul Soarelui. Din această cauză, cele două emisfere sunt iluminate inegal pe parcursul anului, ceea ce generează succesiunea anotimpurilor și diferențele de durată dintre zi și noapte.

Denumirea de solstiţiu („Soarele stă”) este dată de faptul că, la data respectivă, are loc schimbarea gradientului mişcării Soarelui în raport cu declinaţiile acestuia. Crepusculul are durata maximă din an, iar la latitudinile ridicate, crepusculul se prelungeşte toată noaptea, locuitorii regiunilor respective fiind martorii frumoaselor „nopţi albe”.

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