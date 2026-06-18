Porsche investește 5 milioane de euro la Cluj. Constructorul german începe lucrările la primul Porsche Center din Transilvania!

Porsche a anunțat începerea oficială a lucrărilor pentru Porsche Center Cluj, primul centru dedicat mărcii din Transilvania și al doilea din România.

Constructorul auto Porsche a dat startul lucrărilor la Porsche Center Cluj, primul centru al mărcii din Transilvania și cea de-a doua locație de acest tip din România. | Foto: Porsche Newsroom

Constructorul auto Porsche a dat startul lucrărilor la Porsche Center Cluj, primul centru al mărcii din Transilvania și cea de-a doua locație de acest tip din România.

Noua investiție, estimată la aproximativ 5 milioane de euro, va fi amplasată în apropierea Aeroportului Internațional Cluj-Napoca și urmează să fie inaugurată în cursul anului 2027.

Proiectul este realizat de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, împreună cu Porsche Central and Eastern Europe (PCEE) și Porsche Inter Auto România, și marchează extinderea rețelei de retail Porsche pe piața românească.

Proiectul de la Cluj reprezintă un nou pas în dezvoltarea Porsche pe piața românească. | Foto: Porsche Newsroom

Primul Porsche Center din Transilvania

Noul Porsche Center Cluj va avea o suprafață de aproape 1.500 de metri pătrați și va include un showroom de aproximativ 600 de metri pătrați, precum și un atelier de service de 870 de metri pătrați.

Construit după conceptul „Destination Porsche”, centrul este gândit pentru a oferi clienților o experiență completă, care să combine serviciile de vânzare și post-vânzare cu spații moderne dedicate interacțiunii cu brandul.

„Prin dezvoltarea sa economică puternică și comunitatea sa dinamică, Transilvania reprezintă o piață din ce în ce mai importantă pentru Porsche în România și în regiunea noastră”, a declarat Michael Kirsch, CEO Porsche Central and Eastern Europe.

Acesta a subliniat că noua investiție reprezintă o reafirmare a angajamentului pe termen lung al companiei față de piața românească.

Noul centru Porsche va reuni într-o singură locație spații de prezentare, consultanță și service. | Foto: Porsche Newsroom

Clădire certificată BREEAM Excellent

Potrivit reprezentanților companiei, Porsche Center Cluj va obține certificarea BREEAM Excellent, unul dintre cele mai importante standarde internaționale pentru construcțiile sustenabile.

Certificarea evaluează eficiența energetică, impactul asupra mediului și modul de gestionare a resurselor utilizate în cadrul proiectului.

„Porsche Center Cluj este o investiție majoră, care reflectă angajamentul nostru față de cele mai înalte standarde în ceea ce privește experiența clienților și calitatea construcției”, a declarat Alin Tapalagă, Director General Porsche Inter Auto România.

Acesta a precizat că noul centru va completa rețeaua actuală Porsche din România, care include Porsche Center București și locațiile de service din Timișoara și Iași.

Porsche a început oficial construcția primului Porsche Center din Transilvania, o investiție estimată la 5 milioane de euro. | Foto: Porsche Newsroom

Porsche mizează pe dezvoltarea comunității din Transilvania

Reprezentanții companiei spun că decizia de a investi la Cluj vine după mai mulți ani de prezență activă în regiune prin evenimente, parteneriate și prezentări dedicate clienților.

Printre inițiativele derulate de Porsche în Transilvania se numără colaborarea cu turneul de tenis Transylvania Open, organizarea de roadshow-uri și deschiderea unui showroom temporar în Cluj-Napoca.

„Construcția Porsche Center Cluj reprezintă un pas firesc în relația noastră cu comunitatea din Transilvania, care continuă să crească de la an la an”, a declarat Adrian Pascu, Director Executiv Porsche Importator.

Porsche Center Cluj va fi construit conform conceptului „Destination Porsche”, axat pe experiența clienților. | Foto: Porsche Newsroom

Deschidere programată în 2027

Lucrările la noul Porsche Center sunt programate să fie finalizate la începutul anului 2027, iar inaugurarea oficială va avea loc în cursul aceluiași an.

Până la deschiderea centrului, Porsche își întâmpină clienții în Art Pop-Up Store-ul temporar amenajat în fața Hotelului Radisson din Cluj-Napoca. Spațiul găzduiește o expoziție realizată în colaborare cu Universitatea Națională de Arte din București, menită să marcheze debutul investiției și să evidențieze valorile comune ale designului, inovației și excelenței.

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