Vreme instabilă, maxime de 25 de grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Maxima termică ajunge la 25 de grade, însă vremea rămâne capricioasă. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 18 iunie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 18 iunie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru data din calendar.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales în a doua parte a zilei și seara, iar local se vor semnala averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, izolat în Transilvania și în Banat. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 5…15 l/mp și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 22 - 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 - 18 grade Celsius.

În Cluj, maxima termică va ajunge la 25 de grade Celsius, iar minima termică va indica 11 grade Celsius.

Cerul va fi variabil spre parțial noros, fiind posibile averse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe durata episoadelor de ploaie și în zonele montane înalte ale județului.

Vremea se va menține instabilă și vineri, însă maximele termice vor urca până la 27 de grade. În weekend, cerul va fi preponderent însorit cu vreme frumoasă și temperaturi de până la 30 – 31 de grade Celsius.

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