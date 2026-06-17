Cod portocaliu de vreme rea: străzi cuprinse de ape în urma ploii torențiale. Pompierii, solicitați să intervină.

Clujul s-a aflat sub avertizare Cod portocaliu de vreme rea: străzile au fost cuprinse de ape în urma averselor torențiale. A fost solicitată și intervenția pompierilor.

Cod portocaliu de vreme rea: străzi cuprinse de ape în urma ploii torențiale. Pompierii, solicitați să intervină.|Foto: monitorulcj.ro

Județaul Cluj a fost vizat, miercuri seara, de o atenționare meteo Cod portocaliu de vreme severă.

Cod portocaliu de vreme rea: străzi cuprinse de ape în urma ploii torențiale|Foto: monitorulcj.ro

Aversele torențiale – până la 25…30l/mp – i-au pus la încercare pe clujeni, care au fost nevoiți să se adăpostească.

Clujul s-a aflat sub avertizare Cod portocaliu de vreme rea|Foto: monitorulcj.ro

În același timp, pompierii clujeni au intervenit la un imobil situat pe strada Paris pentru evacuarea apei acumulate în subsol.

Cod portocaliu de vreme rea: străzi cuprinse de ape în urma ploii torențiale. Pompierii, solicitați să intervină.

De altfel, potrivit avertizării emise marți de meteorologi, în intervalul 17 iunie, ora 12:00 - 18 iunie, ora 02:00, județul Cluj se află sub avertizare meteo Cod galben de averse torențiale, grindină și vijelii.

Pompierii clujeni au intervenit la un imobil situat pe strada Paris pentru evacuarea apei acumulate în subsol|Foto: monitorulcj.ro

În perioada menționată, se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

„În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 - 20 l/mp și, izolat, de peste 30 l/mp”, se arată în mesajul de avertizare emis de Administrația Națională de Meteorologie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: