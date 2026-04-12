Un incendiu a izbucnit în Cluj în noaptea de Înviere! 20 de persoane au fost evacuate

Pompierii Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o cameră a unui apartament situat pe Aleea Herculane din municipiul Cluj-Napoca.

Un incendiu a izbucnit în noaptea de Înviere în Cluj / Foto: ISU Cluj

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, însă din fericire nu există victime.

Ca măsură de precauție, aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat din bloc.

Pompierii au stins incendiul în limitele găsite și efectuează verificări, concomitent cu ventilarea scării blocului, care a fost parțial afectată de fum.

Pompierii au finalizat această intervenție de pe Aleea Herculane, fiind afectat întregul apartament cu trei camere.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui fier de călcat, lăsat nesupravegheat în priză.

