URBANO Shopping & Living își deschide porțile pe 21 mai 2026 (P)

Cel mai mare parc comercial din Transilvania anunță deschiderea oficială pe 21 mai 2026 și lista completă a brandurilor.

URBANO Shopping & Living, cel mai mare parc comercial din Transilvania, își va deschide oficial porțile pe 21 mai 2026. Investiție a URBANO Group, dezvoltată pe un teren de 25 de hectare din comuna Florești, proiectul marchează un moment de referință pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane Cluj.

Această primă etapă a noului parc comercial propune clienților o viziune integrată de tip One Stop Shop — un loc în care comerțul, serviciile, gastronomia și experiențele de calitate se îmbină într-un concept accesibil, modern și orientat către comunitate. URBANO Shopping & Living, amplasat pe DN1 - Nod Luna de Sus, se adresează deopotrivă locuitorilor din Florești, Gilău, Luna și Vlaha, cât și fluxului consistent de vizitatori din zona vestică municipiului Cluj-Napoca.

„În ultimele luni, proiectul nostru a făcut pași importanți și vizibili, atât pe șantier, cât și în definirea mixului de comercianți. Am avansat in ritm susținut cu lucrările de execuție si ne aflam în etapa finală de implementare, cu accent pe ultimele detalii necesare deschiderii. În paralel, am construit activ un portofoliu solid de branduri, atrăgând parteneri relevanți care completează și diversifică oferta proiectului. Conceptul nostru este construit pentru a oferi o experiență modernă și dinamică care sa devină un punct de referință pentru întreaga comunitate din Zona Metropolitană Cluj”, a declarat Horațiu Ilea, Director în cadrul Urbano Group.

URBANO Shopping & Living aduce pe piață un concept care îmbină caracteristicile unui parc comercial clasic cu cele ale unei destinații care are în centru conceptul de comunitate, iar sloganul “Live. Shop. Connect” vine să sublinieze intenția investitorilor de a oferi vizitatorilor accesibilitate, diversitate și calitate într-un proiect bine ancorat în specificul zonei. Cei 15.500 m² de spații comerciale și de servicii oferă un context generos pentru brandurile internaționale și operatorii locali.

Un element distinctiv al parcului este Drive-Thru Hub-ul URBANO Shopping & Living, un concept unic în peisajul de retail din Transilvania, cu peste 1.000 m² dedicați acestei zone de food care a atras patru branduri de referință: McDonald's, Starbucks, Popeyes și Burger King. Combinând confortul accesului auto rapid cu experiențele gastronomice consacrate, Drive-Thru Hub-ul devine, în sine, un punct de atracție.

URBANO Shopping & Living reunește în parcul comercial situat în Florești (DN1 – nod Luna de Sus) un mix echilibrat de branduri internaționale și operatori locali, structurat pe mai multe categorii:

Supermarket: Lidl

Modă, încălțăminte & accesorii: Half Price, CCC, Sinsay, Deichmann, Benvenuti

Casă, decorațiuni & grădină: JYSK, Bosch, Tedi

Sport & timp liber: Sportisimo, Oval Sport, Stay Fit Gym

Copii: Peak Toys, Smyk

Drive Thru Hub: McDonald's, Burger King, Popeyes, Starbucks

Food: Mesopotamia, Prime Beef – Băcănia, Artigiamo Coffee, Plăcintăria Stan și Bran

Pet Shop: Fressnapf

Servicii: Banca Transilvania, Alma Farmacie, XPRESS

În avanpremiera deschiderii parcului comercial URBANO Shopping & Living, programată pe 21 mai 2026, restaurantele Burger King și Popeyes își așteaptă clienții încă din 31 martie în zona de Drive-Thru Hub.

Dezvoltările retailer-ului de bricolaj Hornbach și hipermarketului cash&carry Selgros, care fac parte tot din această primă etapă a proiectului, sunt gestionate de cele două companii conform propriilor calendare și se vor deschide publicului în prima jumătate a anului 2027.

Proiectul URBANO Shopping & Living a fost definitivat în urma unui dialog activ cu locuitorii din zonă și cu autoritățile locale, iar opiniile colectate în cadrul acestui proces s-au reflectat direct în forma finală a proiectului, în special în ceea ce privește mobilitatea, accesibilitatea și sustenabilitatea.

Parcul comercial va genera peste 500 de noi locuri de muncă la nivel metropolitan - cu impact direct în comunitățile din Florești, Luna de Sus și Gilău, atât în perioada de dezvoltare, cât și după operaționalizarea completă.

Prin amplasarea sa strategică și mix-ul diversificat de funcțiuni, URBANO Shopping & Living va contribui la remodelarea profilului de mobilitate al comunității, reducând deplasările lungi spre destinații comerciale mai îndepărtate și consolidând o ofertă completă de proximitate pentru vestul Zonei Metropolitane Cluj.

Accesibilitatea este un element central al proiectului: situat la doar 1,2 km de nodul Gilău al Autostrăzii Transilvania (A3), parcul comercial este conectat cu DN1/E60 Cluj-Napoca – Oradea printr-un nou sens giratoriu modern, proiectat și realizat de investitor. Totodată, URBANO Shopping & Living va găzdui și o stație de transport în comun pentru autobuzele metropolitane. Într-o perspectivă mai îndepărtată, parcul comercial va beneficia de acces direct la Centura Metropolitană Cluj și la pista metropolitană de biciclete.

Componenta verde este o prioritate asumată în proiect. URBANO Shopping & Living vizează certificarea BREEAM, cu accent pe soluții durabile integrate în arhitectura și funcționarea parcului:

Peste 5 hectare de spații verzi (din care 3,8 ha amenajate în Etapa 1), cu zone de iazuri și sisteme de irigații integrate

Management eficient al apei pluviale și al deșeurilor

Producție de energie din surse regenerabile și management energetic performant

Stații de încărcare pentru vehicule electrice și biciclete electrice

Piste de biciclete și acces pietonal la culoarul verde-albastru metropolitan de-a lungul Someșului

Conexiune la sistemul de transport public metropolitan

Nhood, companie de servicii și soluții de real estate integrate, prezentă în Europa și Africa, inclusiv în România, deține mandatul de Property Management Integrat pentru Urbano Shopping & Living și asigură administrarea completă a proprietății, coordonarea operațiunilor zilnice împreună cu conceperea și implementarea strategiei de marketing. Nhood este și agent exclusiv pentru comercializarea proiectului de retail (leasing).

“Inaugurarea Urbano Shopping & Living marchează un moment important, construit pe baza unei colaborări solide cu echipa investitorului. La Nhood, suntem implicați activ în toate etapele de pregătire și operare ale acestui proiect, atât din perspectivă operațională, cât și de marketing, și suntem mândri să contribuim la lansarea unei destinații cu un potențial puternic în piață”, a declarat Răzvan Ciobanu, Head of Property Management Nhood România.

Despre URBANO GROUP

Urbano Group acționează ca un integrator de dezvoltare și administrare a proiectelor de investiții în proprietăți premium din domeniile logistic și industrial, rezidențial, birouri și comercial. Activ din 2016 în Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj, grupul cu acționariat 100% românesc accelerează proiecte inovative de revitalizare sustenabilă a spațiilor urbane, generând schimbări pozitive în comunitate.

Despre NHOOD SERVICES ROMÂNIA

Nhood Services România este o companie de servicii integrate de real estate, specializată în operarea și comercializarea proiectelor mixte, gestionarea activelor și dezvoltarea de proiecte sustenabile și de regenerare urbană. Nhood gestionează 23 de active de retail la nivel național și reunește expertiza a peste 1.300 de profesioniști din 11 țări, cu active evaluate la peste 8 miliarde de euro.