Pas decisiv pentru realizarea coridorului de mobilitate velo-pietonal pe malul Someșului: acord de finanțare europeană pentru Inelul verde al Clujului

O nouă etapă pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană de-a lungul Someșului. Inelul verde al Clujului ar putea fi realizat din bani europeni.

Clujul face un pas decisiv pentru realizarea coridorului de mobilitate pe malurile Someșului și pregătește un acord de finanțare nerambursabilă

Administrația Clujului pregătește documentația necesară pentru obținerea unei finanțări europene pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană velo-pietonal pe malul cursului Someșului Mic.

Consiliul Local va aproba în ședința de la finalul lunii aprilie un proiect de hotărâre ce vizează depunerea unei cereri de finanțare și încheierea unui parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest pentru realizarea documentațiilor necesare pentru concretizarea proiectului.

Pas decisiv pentru realizarea coridorului de mobilitate velo-pietonal pe malul Someșului: acord de finanțare europeană pentru Inelul verde al Clujului

Consilierii locali vor dezbate spre aprobare depunerea cererii în vederea finanțării elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru proiectul de amenajare a coridorului de mobilitate urbană durabilă (pietonal şi velo) de-a lungul râului Someşul Mic, prin Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Al doilea pas îl vizează încheierea unui acord de parteneriat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest - lider de proiect şi municipiul Cluj-Napoca.

Valoarea totală a serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice din cadrul cererii de finanțare este de 6.918.130,02 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă. Contribuția proprie a municipiului, în procent de 2% din valoarea eligibilă, este de 15.290,70 lei.

În urma finalizării procedurii de selecție, proiectul de amenajare a coridorului de mobilitate urbană pietonal şi velo de-a lungul râului Someşul Mic, a obținut un punctaj de 95 puncte, beneficiind de șanse susținute pentru obținerea finanțării.

Coridor de mobilitate durabilă integrat în peisajul metropolitan

Prin amenajarea unui coridor de mobilitate durabilă integrat în peisajul metropolitan se urmăreşte încurajarea deplasărilor nemotorizate de navetă, de agrement şi de sport, în egală măsură cu valorificarea patrimoniului natural şi a celui antropic din lungul văii.

„Zona de acțiune a coridorului de mobilitate durabilă va contribui la creşterea fluidizării traficului ciclo-pietonal, prin optimizarea legăturilor teritoriu, precum şi prin introducerea de noi trasee pentru pietoni şi pentru biciclişti”, se mneționează în proiect.

Zona de intervenție a proiectului se întinde în lungul râului Someşului Mic şi al afluenților săi pe o lungime totală de aproximativ 50 km de cursuri de apă (Someş şi afluenți), având peste 105 kilometri de trasee velo şi velo-pietonale. Zona este segmentată în 4 tronsoane, cu variante şi cu legături, care se succed de la vest la est, pe raza localităților Gilău – Florești - Cluj-Napoca - Apahida.

Pe lângă traseele pietonale și velo, Coridorul de mobilitate va dispune de o serie de obiective de agrement și petrecere a timpului liber, precum:

*Zone cu dotări de parc urban: locuri de joacă, echipamente de fitness, pavilioane, cafenele, umbrare, grupuri sanitare

*Zone de dotări de parc sportiv: terenuri de sport, vestiare, grupuri sanitare şi dotări conexe

*Zone de tip arie naturală urbană

-Zone umede

-Zone cu masive de arbori şi păduri

-Dotări specifice de informare şi observare a faunei şi florei

*Zone de tip parc de aventură în natură

*Zone de facilitare a relației cu apa: plaje, pontoane, puncte de acces, puncte de traversare, puncte de belvedere spre apă, facilități pentru mici ambarcațiuni (caiace, sup).

Prin implementarea acestui proiect, râul Someş va fi transformat într-un element natural valoros, ce va acționa ca un liant în zona metropolitană Cluj.

Perioada de implementare aferentă realizării documentațiilor tehnico-economice în cadrul proiectului se încheie în decembrie 2027.

