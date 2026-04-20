Antreprenorii locali, parte din RIVUS: peste 20% din spațiile comerciale, dedicate businessurilor clujene. Descoperă-le poveștile în cadrul seriei RIVUS Local Stories (P)

La RIVUS, proiectul de regenerare urbană dezvoltat pe fosta platformă industrială Carbochim, antreprenorii locali vor avea un rol important alături , de branduri naționale și internaționale în conturarea unei destinații conectate la dinamica orașului.

Aproximativ 20% din oferta de retail va fi ocupată de businessuri clujene, din domenii variate – de la food, precum Taste of Asia și cafeneaua Meron, până la servicii și concepte de lifestyle, precum Hairgonomy sau Your Daily Pilates. Prin această prezență, RIVUS își propune nu doar diversificarea ofertei, ci și susținerea inițiativelor locale care aduc autenticitate și relevanță experienței oferite clienților.

Proiectul RIVUS este gândit ca un loc de întâlnire pentru comunitate, unde experiențele, serviciile și produsele vor contribui la conturarea identității spațiului. Prin această abordare, RIVUS aduce mai aproape de public branduri și concepte relevante pentru orașul Cluj-Napoca, susținând totodată economia locală și crearea de noi locuri de muncă.

Zona de retail a RIVUS va reuni peste 400 de magazine, pe o suprafață de 142.000 mp de spații închiriabile, într-un mix variat de concept: de la fashion și beauty, la sport, servicii, food & beverage, entertainment, educațional și cultural. Peste 20% dintre aceste spații vor fi ocupate de antreprenori locali, completând o ofertă concepută să aducă împreună branduri relevante pentru comunitatea clujeană.

În cadrul seriei RIVUS Local Stories se vor prezenta poveștile antreprenorilor care au ales să se alăture proiectului, punându-se accent pe parcursul lor, pe specificul local și pe contribuția pe care o aduc comunității. Printre primele branduri locale anunțate se numără Taste of Asia, magazin specializat în produse asiatice; Hairgonomy, un salon de înfrumusețare autohton premium; Meron, una dintre cele mai apreciate rețele de cafea de specialitate; precum și Your Daily Pilates, un studio boutique dedicat Pilates Reformer. Oferta este completată de alte branduri locale din Horeca, servicii de lifestyle și zona de sănătate și îngrijire, bine ancorate în preferințele comunității clujene.

RIVUS Local Stories debutează cu poveste celor de la Taste of Asia, un magazin care aduce o gamă variată de produse asiatice și ingrediente autentice, provenind din diverse regiuni ale Asiei. De la orez, tăiței și alge, până la produse uscate și conserve, băuturi răcoritoare, dar și accesorii de bucătărie sau cărți de bucate. Brandul a luat naștere în anul 2013, ca o afacere de familie în Cluj-Napoca iar în 2024 a intrat în rețeaua Iulius Mall cu un magazin în Cluj și apoi Timișoara: „În mall-uri ai o deschidere mai mare la public, sunt mult mai mulți clienți, în special tineri. Deși sunt prezent în online, e o mare direfență în a face cumpărături online și a vedea o poză sau a intra în magazin și a avea o experiență completă. Locația actuală din Iulius Mall Cluj, de exemplu, este poate cea mai bună pentru profilul activității noastre” – spune Alin Varga, fondatorul Taste of Asia.

Despre RIVUS

Dezvoltat de IULIUS și Atterbury Europe, RIVUS presupune reconversia fostei platforme industriale Carbochim, pe o suprafață de 14 hectare, transformând-o într-un ansamblu deschis, cu funcțiuni mixte. Totodată, ca parte a demersului, va fi amenajat un nou parc în zona de nord a orașului, cu peste 700 de copaci maturi pe o întindere de 5,2 hectare de spații verzi, deschidere către Someș, un centru cultural, birouri, spații de joacă pentru distracția întregii familii și peste 400 de magazine și branduri. Estimat la peste 550 miliane de euro, proiectul readuce în circuitul urban o parte a orașului închisă mulți ani pentru public.

