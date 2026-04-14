Parchetul European a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare în România

Parchetul European a confirmat oficial că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare, după ce în două județe din România, acestea ar fi fost cumpărate la suprapreț.

Parchetul European a confirmat oficial că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a notat ministrul.

Microbuze electrice școlare la suprapreț?

La data de 12 august 2025, ministrul Investițiilor a informat că trimite Corpul de Control pentru a verifica modul în care au fost realizate achizițiile de microbuze școlare electrice finanțate prin PNRR. Aceasta, după ce presa a relatat că în județele Iași și Prahova microbuzele ar fi fost achiziționate la suprapreț.

La Iași au fost aduse 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/mașină, în timp ce la Cluj au fost printre cele mai ieftine.

„Nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați. Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare și, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de la Laura Codruța Kovesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE”, a scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook, la acea dată.

O săptămână mai târziu, ministrul Investițiilor afirma că așteaptă, la sfârșitul lunii în curs, un prim raport din partea șefului Corpului de ontrol al MIPE cu privire la achiziția menționată.

În 8 decembrie 2025, Pîslaru a anunțat că va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi, după ce s-au constatat disfuncționalități privind utilizarea banilor europeni, și că va trimite Departamentului pentru Lupta Antifraudă și Consiliului Concurenței rezultatele verificărilor pe această temă realizate de Corpul său de Control.

În total au fost 74 de achiziții derulate individual de autoritățile din 40 de județe.

La Cluj au fost printre cele mai ieftine autobuze achiziționate

Marți, 12 august 2025, vicepreședintele Consiliului Județea Cluj Radu Rațiu a explicat, în cadrul unei conferințe de presă că în județul Cluj au fost achiziționate printre cele mai ieftine microbuze electrice pentru elevi.

Microbuze de 170.000 de euro pentru elevi în toate comunele din județul Cluj

Radu Rațiu a declarat că județul Cluj se află pe locul al cincelea în clasamentul achiziției pentru aceste microbuze, cu o sumă totală de 850.000 lei/bucată (fără TVA), circa 170.000 de euro.

Prețurile care au fost plătite pentru autobuzele pentru elevi | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Contractul de furnizare pentru cele 34 de microbuze electrice a fost semnat cu SC AVEURO INTERNATIONAL SRL, la valoarea de 34,3 milioane lei cu tot TVA.

Microbuzele sunt electrice și prietenoase cu mediul, cu eficiență mare din punct de vedere energetic și o capacitate de 16+1 locuri. Dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și de o autonomie de 350 de km, o garanție de peste 200.000 de km.

Radu Rațiu: Dacă nu luam autobuze pentru elevi eram de râsul țării

Radu Rațiu a mai comentat și criticile USR și PSD pe acest subiect de la acea vreme și a transmis că se aștepta ca formațiunile să se documenteze înainte de a ieși public.

„Este total incorect să se arunce cu gunoi peste un proiect atât de necesar și important pentru copiii din județul Cluj. Mă așteptam să sune la CJ, să se intereseze dacă am avut un rol, iar după să iasă public. Mă așteptam la o mai mare maturitate din partea lor. Dacă nu accesam acest proiect eram de râsul țării. Dacă nu luam banii, îi luau alte județe”, a mai declarat Radu Rațiu, în august 2025.

Tot în august 2025, Mariana Rațiu, directorul Direcției de Dezvoltare și Investiții din cadrul Consiliului Județean, a afirmat, în cadrul aceleiași conferințe de presă, că prețurile au fost mai mari în acea perioadă din cauza cererii și ofertei.

„Au speculat acest moment, exact ca la măști în perioada pandemiei. Toți plătim. Piața se reglează pentru cerere și ofertă”, a declarat Mariana Rațiu.

CITEȘTE ȘI: