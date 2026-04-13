Temperaturi în creștere și maxime de 16 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturi ridicate la început de săptămână, dar cu vreme capricioasă, înnorări și posibile precipitații. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 13 aprilie| Foto: monitorulcj.ro

Luni, 13 aprilie, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei în sud-estul și centrul țării, iar în rest se vor situa ușor peste cele normale.

Cerul va avea înnorări temporare și izolat va ploua slab în Moldova, Dobrogea și Muntenia, iar noaptea în special în Banat și Oltenia. În zonele montane, la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 - 21 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 12 grade Celsius.

În Cluj, maxima zilei va ajunge la 16 grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 5 grade Celsius. Cerul va fi marcat de înnorări accentuate, vremea va rămâne mai mult închisă, însă șansele de precipitații vor fi minime. Vântul va sufla slab și temperat, cu intensificări în zonele montane.

De marți, temperaturile ajung la 18 -20 de grade Celsius.

CITEȘTE ȘI: