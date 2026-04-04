Călin Georgescu poate să părăsească România

Călin Georgescu a scăpat de măsura controlului judiciar.

Tribunalul București a decis, vineri, 3 aprilie 2026, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.

Decizia tribunalului este definitivă, astfel încât Georgescu scapă de toate interdicțiile pe care le avea de un an, inclusiv aceea de a părăsi țara.

„(…) admite contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii pronunțate de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București (…) În baza art. 242 alin. (1) Cpp dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată față de inculpatul sus-menționat. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General și este acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța±, susțin procurorii.

