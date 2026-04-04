Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial

Fostul prim-ministru al României Dacian Ciolos a fost numit consilier prezidențial.

Decretul semnat de președintele Nicușor Dan a fost publicat vineri, 3 aprilie 2026, în Monitorul Oficial al României.

„Președintele României decretează: Articol unic - Începând cu data de 6 aprilie 2026, domnul Dacian-Julien Cioloș se numește în funcția de consilier prezidențial”, precizează documentul semnat vineri de șeful statului.

Dacian Cioloș s-a născut la Zalău, la 27 iulie 1969, dar a copilărit în comuna Pericei, județul Sălaj

După absolvirea Liceului Agricol din Șimleu Silvaniei (1983 - 1987), a urmat cursurile Facultății de Horticultură a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (1989 - 1994), obținând diploma de inginer horticultor. A făcut, apoi, studii de agronomie aprofundată, specializarea „Sisteme de producție și dezvoltare rurală” la École nationale supérieure agronomique (ENSAR) din Rennes, Franța, obținând o bursă guvernamentală franceză (1995 - 1996) și un master științific (DEA) în „Economia dezvoltării agricole, agroalimentare și rurale” la École nationale supérieure d'Agronomie (ENSAM) și la Universitatea Montpellier I (1996 - 1997), potrivit Agerpres.ro.

Și-a început activitatea profesională ca stagiar la Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene. A lucrat într-o unitate care se ocupa de pregătirea SAPARD, programul de pre-aderare care a avut o contribuție în pregătirea agriculturii românești pentru participarea la Politica Agricolă Comună și Piața Unică Europeană.

În 2002, a început să lucreze la Delegația Comisiei Europene în România, unde s-a ocupat de aplicarea Programului SAPARD. S-a alăturat, în 2005, echipei de la Ministerul Agriculturii, unde a fost consilier personal al ministrului, cu atribuții de purtător de cuvânt pentru România în cadrul Comitetului Special pentru Agricultură al Consiliului UE. În perioada mai - octombrie 2007 a fost numit subsecretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Agriculturii.

A fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (11 octombrie 2007 - 22 decembrie 2008).

Dacian Cioloș a fost desemnat comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală, fiind învestit în funcție la 9 februarie 2010. Mandatul său s-a încheiat în 2014. A realizat prima reformă a Politicii Agricole Comune.

Pe 1 iulie 2015, a fost numit în funcția de consilier special pentru securitate alimentară de către președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

La 10 noiembrie 2015 a fost desemnat premier de către președintele Klaus Iohannis. Mandatul lui s-a încheiat pe 4 ianuarie 2017.

A fost ales europarlamentar pe lista Alianței 2020 USR PLUS, în urma scrutinului din 26 mai 2019. Și-a depus, la 17 iunie 2019, candidatura pentru conducerea noului grup centrist-liberal „Renew Europe” („Înnoim Europa”) din Parlamentul European, fostul grup liberal ALDE, în fruntea căruia a fost ales la 19 iunie 2019. A deținut președinția grupului Renew Europe până în octombrie 2021.

Din 20 martie 2025, Dacian Cioloș a fost numit consilier onorific al președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, având ca responsabilitate implicarea în activitățile de coordonare și monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României.

CITEȘTE ȘI: