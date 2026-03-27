Început de weekend cu vreme capricioasă la Cluj: vânt, înnorări accentuate și maxime de 17 grade

Maxime de peste 15 grade, vânt și înnorări accentuate la început de weekend.

Prognoza meteo pentru vineri, 27 martie| Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 27 martie, vremea va fi vântoasă în mare parte a țării – meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt valabilă pentru astăzi.

Sursa: ANM

De asemenea, nebulozitatea accentuată și ploile se vor extinde și vor cuprinde treptat îndeosebi regiunile din jumătatea sudică a teritoriului. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, local consistent cu grosimi de 10…15 cm.

În sud-vestul și sudul teritoriului ploile vor avea mai ales caracter de aversă, după-amiaza și seara local vor fi descărcări electrice, iar cantități de apă vor fi însemnate, local de 20…30 l/mp și izolat de peste 35 l/mp.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 - 20 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 - 8 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi predominant închisă, cu un cer mai mult noros și șanse reduse de precipitații.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

Maxima zilei va ajunge la 17 grade Celsius, iar minima termică va indica 5 grade Celsius.

De sâmbătă revin ploile, iar maximele termice nu vor depăși 13-14 grade Celsius.

CITEȘTE ȘI: