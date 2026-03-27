Un clujean face un site funcțional pentru ANAF! În glumă, dar e mult mai bun ca originalul!

În contextul în care digitalizarea ANAF se realizează cu jumătăți de măsură, un clujean dă lecții Fiscului în materie de eficiență și acces digital pentru firme: o platformă modernă ce oferă interacțiune rapidă și date în timp real pentru contribuabili și antreprenori.

Foto: colaj foto demoanaf.ro - anaf.ro

Antreprenorul clujean Daniel Tămaș a reușit în 2 ore ce nu reușește Fiscul de ani de zile: un portal funcțional, modern și cu date reale, un instrument eficient pentru antreprenori dar nu numai.

Interacțiunea cu Fiscul poate fi eficientă, iar românii pot beneficia de servicii digitale la standarde europene: „Singurul lucru care lipsește e voința”, spune antreprenorul clujean.

„M-am săturat să aud explicații de ce nu se poate, când de fapt se poate. Sau că se poate, dar trebuie 492 de comisii și neasumări”, explică Daniel Tămaș.

Portalul DemoAnaf permite utilizatorilor servicii eficiente și rapide: verificarea firmelor, consultarea cursului valutar sau validarea facturilor printr-o platformă modernă și accesibilă.

DemoAnaf - o platformă modernă ce oferă interacțiune rapidă și date în timp real pentru contribuabili și antreprenori|Foto: Daniel Tămaș - Facebook

„anaf.ro se încarcă în 10-15 secunde, are URL-uri din 2003, nu funcționează pe mobil și pică fix când ai nevoie să depui o declarație.

demoanaf.ro ia exact aceleași date publice (API-urile ANAF, BNR) și le servește într-o interfață modernă, rapidă și accesibilă. Verificare CUI, curs valutar, calendar fiscal, validare e-Factura, coduri CAEN, IBAN-uri trezorerie — totul sub 2 secunde”, explică Daniel Tămaș într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Demersul antreprenorului clujean reprezintă o „invitație” la o nouă abordare în interacțiunea cu contribuabilul român.

„Tehnologia există. Costul e ridicol de mic. Singurul lucru care lipsește e voința”, spune Daniel Tămaș.

Servicii fiscale digitalizate

La scurt timp după realizarea proiectului, portalul DemoAnaf a fost updatat, astfel încât oferă o interfață modernă și răspuns instant pentru +4.000.000 de firme ce pot fi identificate după nume sau CUI.

Sursa: demoanaf.ro

„Este o demonstrație a modului în care un portal ANAF modern ar arăta și funcționa, în serviciul cetățenilor României – acasă și în străinătate”, adaugă antreprenorul clujean.

O firmă din Cluj s-a oferit să realizeze gratuit magazinul online al ANAF încă din 2016

Nu e prima dată când firme de IT din Cluj își oferă serviciile gratuit pentru statul român.

În urmă cu 10 ani, ANAF anunța că vrea să deschidă un magazin online pentru a putea să-şi valorifice bunurile confiscate sau sechestrate. Astfel, în toamna lui 2016, firma Blugento din Cluj-Napoca, specializată în dezvoltare de soluţii de comerţ electronic, s-a oferit să realizeze gratuit un magazin online pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)

Demersul Fiscului urmează să se concretizeze însă după… un DECENIU:

„Noi am vrut să îl facem gratuit. Ei au reușit să îl facă 10 ani mai târziu, pe bani. Peste încă 10 ani vorbim si despre cum arată și cum se mișcă”, a notat fondatorul Blugento, Sandu Băbășan, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Mai mult, platforma eLicitații ANAF, realizată cu bani din PNRR și care urmează să fie lansată spre finalul lui martie 2026, permite participarea la licitații doar celor care au deschis un cont în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Platforma ANAF dedicată publicității și vânzării bunurilor sechestrate, accesibilă doar celor care dețin cont în SPV

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va lansa pe 30 martie platforma eLicitatiiANAF, unde vor fi scoase la vânzare bunurile sechestrate și confiscate.

„Prin lansarea platformei eLicitațiiANAF facem un pas important în direcția modernizării și digitalizării administrației fiscale, în sensul posibilității participării la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executării silite și al valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către ANAF, prin mijloace electronice. Ne dorim să oferim tuturor persoanelor interesate de achiziționarea acestor bunuri accesul facil, în condiții egale, într-un sistem online, dinamic, rapid și efficient”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica, potrivit Agerpres.ro

Orice persoană poate vizualiza bunurile disponibile pe platformă chiar și fără a deține un cont SPV, însă pentru participarea la licitație este necesara deschiderea unui cont în Spațiul Privat Virtual (SPV).

