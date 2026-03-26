„Clujenii nu mai renovează la întâmplare" — interviu cu Gabriel Lazăr, specialist în construcții și renovări (P)

Cu peste 20 de ani de experiență pe șantierele din Cluj și din toată țara, Gabriel Lazăr a văzut piața construcțiilor rezidențiale transformându-se complet. Co-fondator al Project Wise Consult, el povestește cum s-a schimbat mentalitatea proprietarilor clujeni și ce întrebări pun azi oamenii înainte să înceapă o lucrare.

Sursa foto: Project Wise Consult

Reporter: Gabriel, lucrezi în construcții de peste 20 de ani. Cum arată clientul de azi față de cel de acum 10 ani?

Gabriel Lazăr: S-a schimbat complet. Înainte venea cineva, spunea „vreau să renovez baia", stabileam un preț și începeam. Azi același om vine cu o listă de întrebări, a mai vorbit cu două-trei firme, a citit recenzii și vrea să vadă proiecte finalizate înainte să se decidă. E un semn bun — înseamnă că piața s-a maturizat.

Reporter: Și de unde vine această schimbare? Ce i-a făcut pe oameni mai atenți?

Gabriel Lazăr: Din experiențe proaste, în primul rând. Aproape oricine are în anturaj o poveste cu un meșter care a luat avansul și a dispărut, sau cu o lucrare refăcută de două ori pentru că nimeni nu a coordonat nimic. La asta se adaugă faptul că prețurile imobiliare din Cluj au crescut enorm — când investești o sumă mare într-o locuință, nu îți mai permiți să riști cu prima ofertă ieftină.

Reporter: Și totuși, ce îi sperie cel mai tare când se gândesc la o renovare?

Gabriel Lazăr: Haosul. Asta e cuvântul pe care îl aud cel mai des. Oamenii nu se tem neapărat de cost — se tem că o să stea luni de zile cu casa întoarsă pe dos și că la final tot mai rămâne ceva de refăcut. Noi, la Project Wise Consult, am înțeles asta de la început — de aceea lucrăm cu un singur om responsabil pentru tot proiectul, de la primul plan până la predarea cheii. Clientul nu coordonează nimic, nu rezolvă conflicte între echipe, nu are surprize.

Reporter: Ați văzut multe lucrări de-a lungul anilor. Unde greșesc cel mai des?

Gabriel Lazăr: La instalații. Fără discuție. Electrice, sanitare, termice — toate sunt ascunse în pereți după ce se termină lucrarea, dar sunt coloana vertebrală a oricărei locuințe. Dacă sunt făcute prost, nu afli imediat. Afli după prima iarnă când factura la încălzire e dublă, sau când apare o avarie la doi ani după renovare. Mulți proprietari economisesc tocmai acolo unde nu ar trebui.

Reporter: Clujul are prețuri mari la apartamente. Oamenii știu ce cumpără cu adevărat?

Gabriel Lazăr: Din păcate, nu întotdeauna. Un apartament poate arăta impecabil la suprafață și să aibă instalații electrice din anii '70, infiltrații ascunse sau modificări structurale făcute fără autorizație. Am văzut cazuri în care o inspecție tehnică înainte de semnarea actelor a salvat clientul de o investiție dezastruoasă — sau cel puțin l-a ajutat să negocieze prețul în jos cu suma necesară pentru remedieri.

Reporter: Și când decid să renoveze — cu ce ar trebui să înceapă?

Gabriel Lazăr: Cu proiectarea. Asta e greșeala clasică — oamenii vor să înceapă repede și sar direct la execuție. Dar schimbările de ultim moment costă de trei ori mai mult decât dacă totul ar fi fost gândit de la început. Când ai un proiect clar, știi exact cum va arăta rezultatul final, știi ce materiale folosești, știi cât durează. Nu mai există surprize.

Reporter: Un sfat final pentru cineva care vrea să înceapă o lucrare în județul Cluj în 2026?

Gabriel Lazăr: Nu te grăbi și nu alege doar după preț. Cel mai scump lucru dintr-o renovare nu sunt materialele — e lipsa de planificare. Ia-ți timp să alegi bine cu cine lucrezi, cere să vezi proiecte finalizate și vorbește cu foști clienți. O lucrare bine gândită de la început te scutește de bani, nervi și luni pierdute.

Gabriel Lazăr este co-fondator al Project Wise Consult, firmă din județul Cluj specializată în construcții la cheie, renovări, instalații electrice, sanitare și termice, proiectare și design interior, management de proiect, inspecție imobiliară și mentenanță.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News