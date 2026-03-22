Serviciile de informații ruse au propus simularea unei tentative de asasinat împotriva lui Orban (Washington Post)

Serviciile de informații ruse au propus înscenarea unei tentative de asasinat împotriva premierului Ungariei, Viktor Orban, cu scopul de a-i crește popularitatea în perspectiva alegerilor parlamentare cruciale din aprilie, în care se joacă menținerea sa la putere, a relatat sâmbătă The Washington Post, citând un raport rusesc.

Într-un raport intern al Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), obținut și autentificat de un serviciu de informații european și verificat de ziar, agenții ruși au propus o modalitate de a „schimba radical întreaga paradigmă a campaniei electorale” prin „înscenarea unei tentative de asasinat împotriva lui Viktor Orban”.

„Un incident de acest gen ar putea deplasa percepția asupra campaniei din sfera rațională a problemelor socio-economice în una emoțională, unde temele cheie vor deveni securitatea statului, precum și stabilitatea și apărarea sistemului politic”, au scris autorii propunerii în memorandum.

Nu este clar până la ce niveluri ale executivului rus a ajuns propunerea Serviciului de Informații Externe. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins întrebările ziarului The Washington Post cu privire la document, pe care l-a calificat drept „dezinformare”, în timp ce SVR a refuzat să răspundă.

Potrivit unor oficiali europeni din domeniul securității, consultați de publicația americană, măsurile luate de Rusia pentru a-l susține pe Orban au inclus o campanie pe rețelele de socializare, susținută de Kremlin, menită să răspândească mesajul că Orban este singurul candidat capabil să protejeze suveranitatea Ungariei.

Concluzia documentului SVR se bazează pe aparenta scădere a popularității în sondaje a prim-ministrului ultraconservator Viktor Orban, ale cărui legături cu Moscova reprezintă pentru Kremlin un atu prețios în cadrul Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Orban este, de asemenea, considerat un aliat apropiat al guvernului american condus de președintele Donald Trump.

Sondajele privind alegerile din aprilie prevăd o posibilă înfrângere a partidului lui Orban, Fidesz, în fața formațiunii Tisza a rivalului său, conservatorul Peter Magyar.

Viktor Orban a acuzat sâmbătă Bruxelles-ul și Kievul că încearcă să influențeze alegerile din 12 aprilie pentru a schimba guvernul său.

Orban, care își menține vetoul asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro din partea UE pentru Ucraina și îl condiționează de încetarea unui presupus blocaj al Kievului în aprovizionarea Ungariei cu petrol rusesc prin conducta Drujba, a făcut aceste declarații într-un discurs adresat liderilor ultraconservatori reuniți la Budapesta, denunțând și o presupusă deteriorare a democrației europene.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

