Doliu în Statele Unite! A murit Robert Mueller, procurorul american care a anchetat presupusa complicitate a echipei de campanie a lui Trump cu Rusia

Americanul Robert Mueller, cunoscut pentru rolul său de procuror special însărcinat cu foarte delicata „anchetă rusă” care a afectat începutul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump, a decedat la 81 de ani.

Robert S. Mueller, III, director of the FBI from 2001 to 2013. Oficial photo.

Numit procuror special în 2017, acest fost director al Biroului Federal de Investigații (FBI) a supervizat timp de aproape doi ani ancheta asupra unei posibile complicități între Moscova și candidatul Donald Trump în cursul campaniei electorale din 2016.

Persoană taciturnă și discretă, el a supervizat această anchetă în cel mai mare secret și și-a făcut cunoscute concluziile în aprilie 2019 într-un dosar de peste 400 de pagini.

Mueller a descris eforturile Rusiei de a-l ajuta pe Donald Trump în 2016, dar adăugase că nu a găsit probe despre un complot între Moscova și echipa de campanie a miliardarului republican.

Donald Trump a reacționat!

Decesul său la vârsta de 81 de ani, a fost anunțat de familia sa într-un comunicat menționat în special de The New York Times.

Președintele american a reacționat foarte rapid pe rețeaua sa Truth Social: „Robert Mueller tocmai a murit. Bine. Sunt încântat că a murit. Nu va mai putea face rău celor nevinovați”.

