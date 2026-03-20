Împreună hrănim speranța: Federația Băncilor pentru Alimente dă startul celei de-a 14-a ediții a Colectei Naționale de Alimente în Lidl, PENNY, Auchan, Kaufland și Profi (P)

Federația Băncilor pentru Alimente din România - FBAR invită publicul să se alăture ediției de primăvară a Colectei Naționale de Alimente, unul dintre cele mai mari exerciții de solidaritate la nivel național în sprijinul comunităților vulnerabile. Ajunsă la cea de-a 14-a ediție, campania se va desfășura în perioada 20 - 22 martie, simultan în 1.154 de magazine partenere din întreaga țară.

Ce este Colecta Națională de Alimente? Dincolo de a fi o campanie punctuală, Colecta este o punte directă între generozitatea oamenilor la cumpărături și nevoia urgentă a celor lipsiți de posibilități. De două ori pe an, de Paște și de Crăciun, campania transformă o rutină – mersul la cumpărături – într-un gest de grijă față de semeni, oferind posibilitatea oricărui cetățean să doneze alimente de bază, neperisabile, direct în magazine.

Realitatea din spatele cifrelor: De ce este nevoie de noi? România rămâne o țară a contrastelor profunde: în timp ce statisticile raportează o risipă alimentară uriașă la nivel național, aproximativ 5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei. Pentru sute de mii de familii fără venituri, vârstnici singuri, copii din centre de plasament sau mame aflate în situații de risc, o masă zilnică completă nu este o certitudine, ci o speranță. Colecta de primăvară își propune să aducă stabilitate și liniște pe mesele acestor oameni înainte de Sărbătorile Pascale.

În această ediție, Colecta se desfășoară în 1.154 magazine din întreaga țară, astfel:

în toate cele 394 de magazine Lidl România;

în toate cele 462 de magazine PENNY | REWE România;

în 46 de magazine Auchan România;

în 198 de magazine Kaufland România;

în 54 de magazine Profi.

Cum funcționează? Mecanismul de donație. Implicarea este extrem de simplă și la îndemâna oricui. Iată ce au de făcut clienții care doresc să doneze în perioada 20 - 22 martie:

Aleg produsele: Adaugă în coșul lor de cumpărături alimente de bază, neperisabile (ulei, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne sau pește, lapte UHT, dulciuri sau alimente pentru copii). Achită cumpărăturile: Plătesc produsele în mod normal, la casa de marcat. Oferă donația: Lasă alimentele achiziționate pentru donație în cutiile special amenajate, amplasate imediat după casele de marcat, sau le înmânează voluntarilor în veste portocalii prezenți în magazine.

Partenerii campaniei Acest efort logistic este posibil datorită parteneriatelor solide cu mediul de retail. Campania se desfășoară în rețelele de magazine: Lidl România, partener fondator; PENNY | REWE România, partener strategic; Auchan România, partener finanțator; Kaufland România, partener strategic și Profi, partener în cadrul Colectei.

„Colecta Națională de Alimente ne amintește, ediție de ediție, că binele prinde contur atunci când acționăm împreună. Într-o perioadă în care o mare parte din populația țării se confruntă cu lipsuri severe, o pungă de orez sau o sticlă de ulei donate capătă o greutate enormă. Nu oferim doar hrană, ci le transmitem acestor oameni mesajul că nu sunt invizibili, că ne pasă de ei. Invităm pe fiecare român care trece pragul magazinelor partenere între 20 și 22 martie să adauge o porție de speranță în coșul de cumpărături. Solidaritatea este, până la urmă, singura resursă care se multiplică atunci când este împărțită,” a declarat Romuald Bulai, Președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România.

Fă o donație, schimbă o poveste! Fiecare gest contează. Te așteptăm între 20 și 22 martie în magazinele partenere participante să te alături celui mai mare lanț al binelui din România. Împreună hrănim speranța!

Despre Banca pentru Alimente: Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele nouă Bănci Regionale din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați formează o rețea națională de solidaritate care salvează zi de zi hrană de la risipă și o transformă în sprijin real pentru comunitățile vulnerabile. FBAR este membru al Federației Europene a Băncilor pentru Alimente – FEBA, iar de la înființare, din 2016, până la finalul anului 2025, Rețeaua Băncilor pentru Alimente a colectat peste 41 de mii de tone de produse, transformate în peste 76 de milioane de porții de hrană, distribuite prin peste 800 de ONG-uri partenere către 325.000 de persoane vulnerabile. Peste 37 de mii de tone sunt alimente salvate de la risipă, peste 3 mii de tone colectate prin Colecta Națională de Alimente și aproape 1.400 de tone produse non-food. Suntem principala organizație din România care salvează hrana de la risipă pentru a o dona celor în nevoie.