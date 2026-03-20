Manelistul Dani Mocanu, extrădat din Italia ca să intre la închisoare în România pentru tentativă de omor

Dani Mocanu și fratele său sunt extrădați din Italia pentru executarea pedepselor în închisoare în România.

Dani Mocanu și fratele său, aduși în România să își execute pedepsele în închisoare | Foto: politiaromana.ro

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Mocanu, vor fi aduși în țară, vineri, din Italia, pentru executarea pedepsei cu închisoarea, fiind condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii și ordinii publice.

„La data de 20 martie, o escortă a Poliției Române aduce în țară două persoane, urmărite internațional, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Polițiștii aduc în țară doi bărbați, de 33 și 36 de ani, din județul Argeș (Dani Mocanu și Ionuț Mocanu - n. red.), urmăriți internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a informeat Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au „fentat” aproape 5 luni pușcăria în România

Aceștia au emise pe numele lor, de către Tribunalul Argeș, mandate de executare a pedepsei cu închisoarea: Dani Mocanu - 4 ani, Ionuț Mocanu - 7 ani. Cele două condamnări au fost date în noiembrie 2025, iar mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea au fost emise la data de 6 noiembrie 2025.

Cei doi urmează a fi introduși în unități de detenție

„În urma cooperării dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR), și autoritățile din Italia, în cursul zilei de 10 noiembrie 2025, au fost localizați cei doi bărbați în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia', arată sursa citată.

Frații Mocanu au fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței de condamnare.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei de la Napoli.

În 2022, cei doi au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.

