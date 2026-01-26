Tânărul care a salvat unul dintre copiii căzuți în Someș, premiat pentru gestul curajos. Primar: „Deocamdată, o diplomă pe care să o păstrezi ca amintire”.

Adolescentul de 17 ani care a fost îngerul salvator al unuia dintre copiii căzuți în Someș la finalul săptămânii trecute, a fost premiat. „Toată lumea se întreabă ce o să facem. Deocamdată primești o diplomă ca amintire”, spune primarul din Gherla.

Alejandro, tânărul care a intevenit providențial, vineri, și a reușit să salveze unul dintre copiii căzuți în Someș, a fost premiat.

În după-amiaza zilei de vineri, doi verișori de 4, respectiv 5 ani, care se dădeau pe un derdeluș, au căzut în Someș. Copilul de 5 ani a fost salvat de un adolescent curajos, care s-a aruncat în apa înghețată pentru a-l scoate la mal.

Luni, adolescentul curajos a fost premiat de Primăria din Gherla.

„Vreau să te felicit în numele Primăriei municipiului Gherla, dar și al meu personal, pentru gestul pe care l-ai făcut”, a fost mesajul adresat pentru Alejandro de primarul din Gherla, Ovidiu Drăgan.

Tânărul salvator a primit o diplomă.

„Toată lumea se întreabă ce vom face. Deocamdată, primul lucru pe care pot să-l fac este să-ți înmânez o diplomă pe care să o păstrezi ca amintire. Felicitări”, a declarat Ovidiu Drăgan, primarul municipiului Gherla.

Anterior, primarul din Gherla anunța că administrația locală ia în calcul acordarea unui sprijin financiar pentru tânărul curajos. Mai mult, localnicii au propus administrației locale ca Alejandro să primească titlul de cetățean de onoare pentru curajul de care a dat dovadă.

În continuare, eforturile sunt concentrate pentru identificarea copilului de 4 ani.

Vineri, căutările efectuate de scafandrii și echipajele operative au acoperit o arie de aproximativ 200mp, în mediu subacvatic, din zona unde ar fi căzut copilul. De asemenea, de pe mal s-au efectuat căutări în aval pe o lungime de aproximativ 600 m.

Căutările au continuat pe parcursul weekendului, însă deocamdată fără rezultate.

