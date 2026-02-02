  • Flux RSS
Zi răcoroasă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 2 februarie 2026.

A doua zi a lunii februarie va fi una noroasă la Cluj-Napoca.

Maxima zilei va fi de 3 grade Celsius la Cluj-Napoca, luni 2 februarie 2026

 

 


 

Temperatura maximă va fi de 3 grade Celsius, luni, 2 februarie 2026 la Cluj-Napoca.


 

 


Minima zilei va fi de minus 4 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros.


Viteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.

