Zi răcoroasă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 2 februarie 2026.
A doua zi a lunii februarie va fi una noroasă la Cluj-Napoca.Maxima zilei va fi de 3 grade Celsius la Cluj-Napoca, luni 2 februarie 2026| Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro
Temperatura maximă va fi de 3 grade Celsius, luni, 2 februarie 2026 la Cluj-Napoca.
Minima zilei va fi de minus 4 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult noros.
Viteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.
