Ziua Națională a Indiei, sărbătorită la Cluj-Napoca. Emil Boc: „Namaste cooperării și prieteniei româno-indiene”.

Ambasadorul Indiei în România, Dr. Manoj Kumar Mohapatra a sărbătorit Ziua Indiei la Cluj-Napoca, alături de primarul Emil Boc, prefectul Maria Forna și de comunitatea indiană.

Ziua Națională a Indiei a fost sărbătorită recent la Cluj-Napoca, într-o atmosferă plină de culoare, cu nuanțe vibrante indiene aduse de comunitate.

Emil Boc: „Namaste cooperării și prieteniei româno-indiene”

Cu ocazia acestei zile, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a transmis un mesaj.

„Namaste cooperării și prieteniei româno-indiene, prin dialog cultural, educație și inovație. M-am bucurat să răspund invitației Ambasadei Republicii India și comunității indiene din Cluj-Napoca la evenimentul dedicat Zilei Republicii India”, a transmis Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, astfel de momente ne reamintesc cât de important este dialogul între culturi și deschiderea către cooperare internațională.

„Cluj-Napoca este un oraș cosmopolit, deschis, în care diversitatea este o resursă și un motor de dezvoltare. Ne bucurăm să găzduim evenimente de acest tip și să construim parteneriate care să apropie comunități, instituții și mediul de afaceri, atât la nivel cultural, cât și economic și academic, pentru proiecte comune care să aducă beneficii reale ambelor părți”, a conchis Emil Boc.

Prefectul Maria Forna: „Comunitatea indiană este vitală pentru mediul de afaceri al județului Cluj”

Prezentă și ea la eveniment, Maria Forna, prefectul județului Cluj, a vorbit despre ce reprezintă India pentru România.

„Facem mai mult decât să marcăm o dată din calendar, ci onorăm momentul din 1950 în care India și-a adoptat Constituția, consolidându-și identitatea ca republică suverană și democratică. Pentru România, și în mod special pentru noi, aici, la Cluj, India reprezintă un exemplu al modului în care unitatea în diversitate poate conduce o națiune spre inovație și leadership global. Cluj-Napoca a fost întotdeauna un oraș al punților dintre trecut și viitor, dintre tradiție și tehnologie. Acum, aceste punți se întind până în India”, a transmis Maria Forna.

Prefectul Clujului a mai spus că în tehnologie și afaceri, contribuția profesioniștilor indieni în sectorul de IT este cunoscută, la fel și în cel farmaceutic și în mediul academic, care aduc nu doar expertiză tehnică, ci și un spirit unic de creativitate în ecosistemul local.

„În cultură, evenimente precum cel de astăzi ne amintesc că, deși suntem despărțiți de mii de kilometri, aprecierea noastră pentru artă, cultură și patrimoniu este identică. Clujul este un centru al multiculturalismului, iar comunitatea indiană este vitală pentru mediul de afaceri al județului nostru. Prezența dumneavoastră îmbogățește orașul nostru, iar succesele dumneavoastră sunt și succesele noastre. Valorile pe care le celebrăm: democrația, libertatea și statul de drept, sunt aceleași valori care leagă România și India într-un parteneriat aflat într-o continuă evoluție (…) La mulți ani, India!”, a mai spus Maria Forna.

