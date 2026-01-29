Bătrân de 89 de ani din Cluj, escrocat pe față de 50.000 lei. Patru bărbați au fost reținuti.

Patru bărbați au fost reținuți după ce au furat 52.000 de lei de la un bătrân de 89 de ani din Cluj-Napoca.

Patru bărbați au furat 52.000 din casa unui bătrân în Cluj | Foto: pixabay.com

Cei patru bărbați din județele Cluj și Mureș au fost reținuți ieri, 28 ianuarie 2026.

„Din cercetări a rezultat că, în data de 20 octombrie 2025, doi dintre bărbați ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Cluj-Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, un bărbat de 89 de ani, pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situații nereale, respectiv faptul că un porumbel le-ar fi rămas blocat în podul imobilului acestuia. În același timp, ceilalți doi ar fi asigurat supravegherea zonei și sprijinul acestora”, a transmis IPJ Cluj.

52.000 lei furați prin schema „porumbelul” de la un bătrân din Cluj

Potrivit sursei citate, din interiorul locuinței ar fi fost sustrasă suma de 40.000 de lei, precum și bijuterii din aur, care aparțineau unei femei care nu se afla la domiciliu în momentul comiterii faptei, prejudiciul total este de 52.000 de lei.

Prejudiciul cauzat a fost recuperat integral.

„Cei patru bărbați au fost introduși într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă”, a mai transmis IPJ Cluj.

