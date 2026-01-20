Vreme geroasă la Cluj. Prognoza meteo 20 ianuarie 2026

Clujul se află în continuare sub cod galben de ger și astăzi, 20 ianuarie 2026.

Clujul, sub cod galben de ger, marți 20 ianuarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Frigul lovește în continuare Clujul.

Temperaturile vor fi scăzute la Cluj, marți, 20 ianuarie 2026.

Temperatura maximă va fi de minus 3 grade Celsius, în Cluj-Napoca.

Minima zilei va fi de minus 11 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, iar viteza vântului va fi de 7 metri pe secundă.

Reamintim faptul că Clujul și restul județelor din România se află sub cod galben de ger, astăzi, 20 ianuarie 2026.

