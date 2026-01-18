Un bărbat din Cluj, dat dispărut, a fost găsit spânzurat

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, dat dispărut și căutat de familie și polițiști, a fost găsit spânzurat.

Sâmbătă, Poliția municipiului Dej a fost sesizată despre faptul că în data de 16 ianuarie, în jurul orei 16.00, KOCSISAN TIBERIU OVIDIU, în vârstă de 54 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu, din municipiul Dej, și nu a mai revenit.

La solicitarea familiei, polițiștii au lansat un apel public pentru identificarea bărbatului.

Duminică seara, IPJ Cluj a anunțat că bărbatul a fost găsit spânzurat.

„Bărbatul a fost găsit în municipiul Dej. Din nefericire acesta a fost găsit decedat prin spânzurare”, informează IPJ Cluj.

Din primele cercetări a reieșit faptul că acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Astfel, în urma examinării preliminare, nu au fost identificate alte urme vizibile de violență pe corpul acestuia.

„Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale”, arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care a survenit decesul, sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.

