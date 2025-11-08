Sinucidere anunțată pe Facebook. Un bărbat a fost găsit spânzurat după ce a transmis că își ia viața.

Un bărbat din județul Sibiu a fost găsit spânzurat, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, după ce el a anunțat înainte pe Facebook că își ia viața.

Un bărbat a fost găsit spânzurat după ce a anunțat pe Facebook că își va lua viața | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Poliția cercetează decesul unui bărbat de 43 de ani, din orașul Avrig, găsit sâmbătă dimineața spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale, după ce a anunțat într-o transmisie pe Facebook că intenționează să se sinucidă.

A anunțat pe Facebook că își va lua viața

„La data de 8 noiembrie, IPJ Sibiu a fost sesizat, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, într-o anexă a unui imobil din orașul Avrig, se află o persoană de sex masculin spânzurată. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a constatat că aspectele sesizate se confirmă. Persoana a fost găsită fără semne vitale, fiind identificată ca fiind un bărbat de 43 de ani, domiciliat în orașul Avrig”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, Isabela Brad, potrivit Agerpres.ro.

Conform sursei citate, „trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Județean Sibiu, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului”.

A fost întocmit dosar penas pentru ucidere din culpă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: