Explozie puternică la o plăcintărie din Gherla: imobilele din zonă, distruse de deflagrația violentă

O plăcintărie din Gherla a fost distrusă de un incendiu, urmat de o explozie puternică, care a făcut prăpăd în zonă.

Pompierii din Dej au intervenit, duminică dimineața, pe strada Dragoș Vodă din municipiul Gherla, unde s-a produs un incendiu urmat de o explozie la o butelie, fiind distrusă o plăcintărie.

Nu au fost raportate victime, însă plăcintăria de aproximativ 10 metri pătrați este compromisă. De asemenea, la o primă evaluare, sunt înregistrate pagube la geamurile unor imobile situate în imediata apropiere.

„La fața locului a fost mobilizat echipajul de la Punctul de Lucru Gherla, iar în sprijin a intervenit și SVSU Gherla.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit inițial în interior din cauza unei aeroterme. Totodată, în interior se afla și respectiva butelie care a explodat”, informează ISU Cluj.

