Vreme deosebit de rece, temperaturi de până la -9 grade, ninsori și viscol. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține deosebit de rece, marți, astfel că temperaturile vor ajunge până la -9 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 13 ianuarie|Foto: monitorulcj.ro

Marți, 13 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasã dimineaţa în cea mai mare parte a ţãrii.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între -8 şi 2 grade Celsius, iar cele minime între -16 şi -4 grade Celsius.

Cerul va fi preponderent noros în regiunile intracarpatice, unde temporar va ninge şi se va depune strat nou de zãpadã. În sud-estul țării înnorãrile vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia şi pe arii restrânse în Dobrogea şi Moldova. În Banat şi Oltenia, mai ales spre searã şi noaptea, ninsorile se vor transforma pe alocuri în lapoviţã şi ploaie şi vor fi depuneri de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în zona montanã înaltã, în special a Carpaţilor Meridionali, unde vor fi viteze de 70…80 km/h viscolind zãpada.

În Cluj, până miercuri dimineața este valabilă avertizarea Cod galben de vreme rea, cu temperaturi reduse și ninsori.

Marți, maximele termice vor fi de -8 grade Celsius, iar minimele vor indica -9 grade Celsius. Vremea va fi mai mult închisă, cu perioade de ninsori și internsificări ale vântului, cu precădere în zonele montane.

De la jumătatea săptămânii, vremea se încălzește treptat, astfel că maximele termice vor ajunge la -2 grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: