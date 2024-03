Clujenii nu renunță la mașină când merg la Aeroport. Linia A1E merge „în pierdere”: „Nu cedăm”.

Autobuzele de pe linia Companiei de Transport Public denumită „Aeroport Expres” circulă mai mult goale. Clujenii nu renunță la mașini când e vorba de mersul la aeroport.

Linia CTP A1E merge „în pierdere”. FOTO: Facebook/ Compania de Transport Public Cluj-Napoca

La aproape un an de la introducerea sa, linia Aeroport Expres (A1E) rămâne slab frecventată de clujeni. În ciuda eforturilor Companiei de Transport Public a promova linia care îi duce pe clujeni din centrul orașului până la terminalul de sosiri al Aeroportului, numărul călătorilor pe această linie rămâne scăzut, a arătat directorul CTP, Liviu Neag, într-o intervenție în ședința consiliului local de luni, 4 martie.

Acesta arată însă că CTP nu va renunța, cel puțin deocamdată, la această linie, ci caută noi modalități de a o promova și îmbunătăți.

„Suntem într-o continuă campanie de promovare a acestei linii, i-am și schimbat orarul de comun accord cu cei de la Aeroport. Am avut perioade când am monitorizat pas cu pas, dar din păcate, ca observație generală, cele două parcări din zona aeroportului sunt full, ceea ce înseamnă că nu există prea multă dorință. La ora actuală, sunt două linii de transport din zona aeroportului, această linie expres cu zona de plecare din terminalul de sosiri și linia 5, cu stația chiar la ieșirea din aeroport. Observăm cu regret că solicitarea este foarte mică pe această linie. Suntem într-o acțiune cu Aeroportul pentru promovarea liniei, să vedem în ce măsură funcționează, însă speranțele sunt destul de scăzute. Nu vreau să dezamăgesc, dar aceasta este situația. Poate încă nu am ajuns să înțelegem destul de bine oportunitatea și beneficiile pe care le poate aduce o astfel de linie, e asigurată cu autobuze electrice, e nepoluantă, autobuzele sunt moderne, cu tot confortul. Nu cedăm”, a directorul CTP, Liviu Neag.

„Foarte multă lume merge cu automobilul”

Una dintre propuneri ar fi extinderea traseului pentru a asigura conxiunea cu gara sau cu autogara din municipiu, însă conducerea CTP arată că numărul călătorilor pe acest traseu este redus și pe cursele existente deja.

„Din păcate, monitorizând deplasările cetățenilor din Aeroport, am constatat că nici pe linia 5 nu avem pasageri în zona Gării. Linia 5, care face legătura între Aeroport și Gară, are încărcătură bună până în zona central și maxim pe strada Horea, apoi continua aproape gol spre Gară. Foarte multă lume merge cu automobilul, mulți vin din regiune și nu știu de aceste mijloace de transport în comun”, a mai arătat Neag.

Tarcea: „Cred că trebuie să păstrăm această linie”

Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat, la rândul său, că susține continuarea circulației liniei A1E, în condițiile în care aceasta reprezintă un mod rapid și nepoluant de a ajunge la Aeroport, respectiv din Aeroport în oraș.

„Eu sunt unul din susținătorii acestei linii, cred că trebuie să facem eforturi în continuare și să păstrăm această linie, pentru că ține de fiecare dintre noi de la această masa și nu numai să promovăm, transportul alternative mașinii.De foarte multe ori ajungi mai repede cu autobuzul sau troleibuzul decât cu mașina personal. Câștigi timp că nu mai trebuie să cauți loc de parcare, nu aglomerezi orașul și poți să te ocupi de altceva în cele 10-15 minute economisite”, a afirmat, la rândul său, viceprimarul Dan Tarcea.

Inițial, linia circula pe traseul Piața Mihai Viteazu - Aeroport (terminalul de sosiri) între orele 04.00 și 00.00, din jumătate în jumătate de oră. Ulterior, programul a fost redus doar până la ora 23.00. Linia are doar două opriri pe traseul de dus (Piața Mihai Viteazu - Regionala CFR - Mareșal Constantin Prezan - Terminal Aeroport), iar la traseul de întors, autobuzele circulă fără oprire de la Aeroport în Piața Mihai Viteazu.

