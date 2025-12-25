Netflix și Facebook. Crăciunul românilor în 2025.

Generația Z rescrie regulile Crăciunului în România. Brad artificial, platforme de streaming și pijamale roșii: așa arată Crăciunul la oraș în 2025.

Timpul în familie se petrece pe platformele de streaming și cu împărtășirea momentelor pe rețelele sociale| Foto: Pexels

Unu din 10 români detestă să ofere cadouri de Crăciun, iar 5% afirmă că nu vor împodobi niciun brad. Banii (22%), bucuria (7%), bunătatea (4%) și zăpada (3%) sunt lucruri care le lipsesc românilor de Crăciun, arată un sondaj,

Crăciunul rămâne, în principal, o sărbătoare a familiei. Cei mai mulți își petrec acest timp în cerc restrâns (55%) sau alături de familia extinsă (49%). Doar 4% plănuiesc să plece în străinătate, iar tot 4% spun că vor petrece sărbătorile singuri.

În casele românilor, bradul artificial domină preferințele: 63% declară că optează pentru un brad reutilizabil, în timp ce bradul natural este prezent în 32% dintre locuințe. Pe lângă cei 5% care nu fac brad, mulți menționează că revin la decorațiunile de anii trecuți și actualizează atmosfera de sărbătoare cu luminițe și mici accente tematice (aranjamente, figurine etc.)

Cum sărbătoresc românii Crăciunul în 2025

De la Secret Santa și calendarele de Advent, bilete la spectacole, cursuri, de la deschiderea cadourilor în noaptea de Crăciun la „pijamalele crăciunistice” și ținutele roșii, românii își personalizează tot mai mult sărbătorile.

Timpul în familie se petrece pe platformele de streaming și cu împărtășirea momentelor pe rețelele sociale.

Mersul la târgurile de Crăciun intră tot mai mult în program, în timp ce colindatul sau gătitul acasă sunt din ce în ce mai puțin prezente la oraș.

Ce cadouri cumpără români

Întrebați ce cadouri cumpără de Crăciun, românii au indicat anul acesta:

produse de cosmetică și îngrijire personală (50%),

haine și accesorii precum mănuși sau șosete (41%),

decorațiuni pentru casă (41%),

bani oferiți direct (25%),

cărți (20%),

carduri cadou (17%),

căni (14%)

alcool (9%)

Întrebați „Ce lipsește de Crăciun?” românii au răspuns: banii (22%), bucuria (7%), bunătatea (4%) și zăpada (3%), arată sondajul, citat de hotnews.ro.

Ce facem cu cadourile care nu ne plac?

Întrebați, la o distanță de 3 ani, ce vor face cu cadourile primite care nu le plac, 36% dintre respondenții din mediul urban spun anul acesta că le vor păstra totuși, o creștere substanțială față de procentul de 25%, înregistrat în 2022.

Anul acesta, păstrarea cadoului este la egalitate cu oferirea cadoului mai departe, care a trecut pe locul secund cu 35%.

Celelalte opțiuni sunt în scădere față de 2022: intenția de a schimba produsul a coborât semnificativ la 4% (față de 11%), donarea acestuia a scăzut la 14% (de la 18%), iar vânzarea cadourilor considerate nepotrivite este preferată de doar 3% dintre persoane (comparativ cu 7%, acum 3 ani). Returnarea cadoului către cel care l-a oferit rămâne un gest evitat constant, menținându-se la un prag marginal de 1% în ambii ani analizați.

Generația X și Milenialii rămân adepții obiceiurilor consacrate și tradițiilor de familie. Generația Z vine cu reguli noi și propune un Crăciun personalizat.

Studiul a fost realizat prin intervievarea online a 500 de respondenți din mediul urban în fiecare din valurile desfăşurate în decembrie 2025 și respectiv decembrie 2022.

