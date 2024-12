Mare atenţie de unde cumpăraţi cadouri de Crăciun! Ce spune Protecţia Consumatorilor.

Mare atenţie de unde cumpăraţi cadouri de Crăciun! Ce spune Protecţia Consumatorilor | Foto: pexels.com

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANCP), Paul Anghel, recomandă consumatorilor să acorde o atenţie deosebită în această perioadă la comercianţii şi pieţele online care nu au sediul în Uniunea Europeană, având în vedere că luna decembrie aduce diverse cadouri, de la produse cosmetice, bijuterii, până la confecţii textile şi încălţăminte.

„Atenţie la comercianţii şi pieţele online care nu au sediul in Uniunea Europeană! Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziţionează produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată. Să utilizeze cardul pentru a face plata atât în magazine, cât şi online. Astfel câştigă timp, va ţine cheltuielile sub control având mereu acces la extrasul de cont din aplicaţia băncii, se va bucura de extra avantaje precum cashback şi discount-uri, iar în unele situaţii, precum cazurile de fraudă, îşi va putea recupera suma plătită”, a scris duminică Paul Anghel, pe pagina sa de Facebook.

În cazul produse cosmetice, acesta sfătuieşte consumatorii să fie atenţi la o serie de detalii care să îi certifice faptul că produsele cumpărate sunt de calitatea dorită, nu sunt periculoase pentru sănătate, iar informarea/etichetarea lor respectă prevederile legale în vigoare.

Astfel, consumatorii trebuie să achiziţioneze produse cosmetice numai din magazine sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care vor avea nevoie în cazul unei reclamaţii.

„În plus, atenţionez asupra faptului că produsele originale nu se vând în afara lanţurilor de distribuţie cum ar fi tarabele sau persoane fizice care le comercializează cu sacoşa; să fie atenţi la preţuri, deoarece preţurile mici propuse sunt dubioase, produsele provenind cu siguranţă din filiere paralele; să verifice dacă ambalajului corespunde, din punctul de vedere al calităţii, valorii produsului. Sunt şanse mari ca un produs aşa-zis de lux, ambalat într-o cutie de carton/plastic banală, să fie de fapt o contrafacere; să examineze cu atenţie eticheta, o calitate proastă a tipăririi acesteia putând ascunde o contrafacere”, avertizează directorul general al ANPC.

De asemenea, consumatorii trebuie să ştie că unii producători şi importatori „de marcă” au adoptat voluntar personalizarea unor produse cu etichetă - hologramă, pentru securizarea lor şi pentru protejarea mărcii, iar pe orice produs cosmetic trebuie să fie inscripţionat numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă, ori al importatorului de produse din afara UE.

În ceea ce priveşte bijuteriile, care se se vând peste tot, de la tarabe până la supermarket-uri, magazine de bijuterii şi târguri de cadouri organizate în perioada premergătoare Crăciunului, contează foarte mult locul de unde aleg să le cumpere, menţionează Anghel în postarea sa.



„Dacă optează pentru o bijuterie fină din aur, argint sau bătută cu pietre semipreţioase, ar fi bine să o cumpere numai din magazine autorizate să vândă astfel de astfel de produse. O bijuterie din argint vândută la colţ de stradă şi al cărei preţ este mic nu poate fi din argint! (...) Pentru consumatori, informarea poartă un rol esenţial înainte de cumpărarea propriu-zisă. Cel mai important lucru, care trebuie luat în considerare atunci când se cumpără acest tip de produse, este încrederea pe care o oferă consumatorului furnizorul de astfel de bunuri”, a mai scris comisarul ANPC pe pagina de socializare.

De exemplu, unul din lucrurile de care trebuie să se ţină seama, referitor la încrederea conferită de furnizor, este autorizaţia eliberată de ANPC operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni cu metale preţioase, a cărei copie trebuie să fie afişată într-un loc vizibil, în interiorul magazinului.

„Sfătuiesc să evite cumpărarea bijuteriilor din metale preţioase şi/sau pietre preţioase de la vânzătorii ambulanţi. Achiziţionarea bijuteriilor din metal preţios trebuie să se facă de la operatorii economici autorizaţi de ANPC să efectueze operaţiuni cu metale preţioase. Consumatorii trebuie să se ferească de oferte de vânzări nesolicitate, de vânzătorii ambulanţi sau care se află în spaţii neautorizate pentru comercializarea unor astfel de produse”, avertizează Paul Anghel.

Potrivit sursei citate, consumatorii trebuie să acorde o atenţie deosebită şi la achiziţionarea confecţiilor textile care poartă numele unor mărci celebre, dar al căror preţ este exagerat de mic în raport cu preţul real al unor astfel de produse, existând riscul ca acestea să fie contrafăcute.

Astfel, produsele textile trebuie să fie etichetate şi marcate cu compoziţia fibroasă (denumirile fibrelor conţinute, urmate de procentul în greutate al fiecărei fibre componente) şi cu modul/instrucţiunile de întreţinere; pentru confecţiile textile, indicarea modului de întreţinere se face individual pe o etichetă realizată din materiale rezistente la tratamente umidotermice, într-un mod lizibil, eticheta montată/cusută în interiorul produsului, aceasta trebuind să reziste atâta timp cât rezistă şi materialul de bază al produsului.

De asemenea, consumatorii trebuie să acorde o atenţie deosebită la achiziţionarea unor articole de încălţăminte de sport care poartă numele unor mărci consacrate (ex: Adidas, Puma, Lotto, Nike etc) sau „asemănătoare” cu cele consacrate (Adibas, Puna, Mike etc) dar al căror preţ este exagerat de mic în raport cu preţul real al unor astfel de produse, pentru că există riscul ca acestea sa fie contrafăcute.

Recomandări ANPC

Printre recomandările directorului general al ANPC se află:

examinarea cu atenţie a încălţămintei şi probarea ambelor articole de încălţăminte ale perechii alese, înainte de a lua decizia de cumpărare;

respectarea instrucţiunilor de întreţinere (forma de prezentare uzuală a acestor instrucţiuni este un prospect introdus în ambalajul de comercializare);

să ştie că încălţămintea trebuie să fie etichetată prin pictograme corespunzătoare celor 3 părţi componente ale încălţămintei (faţa, căptuşeala şi acoperiş de branţ, talpa exterioară) şi materialelor utilizate la producerea articolelor de încălţăminte, şi anume: piei cu faţă naturală, piei cu faţă corectată, materiale textile si alte materiale;

etichetarea trebuie să fie vizibilă, bine aplicată şi accesibilă şi să nu inducă în eroare consumatorul, iar pictogramele trebuie să fie suficient de mari pentru ca informaţiile conţinute de acestea sa fie uşor de înţeles, etc.

„Şi ca un ultim sfat, atât pentru articolele textile cât şi de încălţăminte, trebuie solicitat şi păstrat bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, consumatorul doreşte să reclame calitatea/siguranţa unui produs”, transmite directorul general al ANPC.

Nu în ultimul rând, Anghel sfătuieşte consumatorii să acorde o mare atenţie şi în cazul promoţiilor.

Astfel, trebuie verificată valabilitatea acestora (durata), anunţul că promoţia se desfăşoară în limita stocului disponibil, preţul vechi barat şi preţul nou afişat, precum şi veridicitatea preţurilor pachetelor promoţionale comparând preţul/unitate de produs cu preţul produsului din pachet.

