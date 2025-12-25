Cer acoperit și zero grade, de Crăciun, la Cluj

De Crăciun, la Cluj, temperaturile sunt în jur de zero grade, iar cerul este mai mult noros.

Vremea este rece, specifică iernii, potrivită pentru haine groase și plimbări scurte| Foto: Pexels

De Crăciun, la Cluj, sunt aproximativ zero grade, iar cerul este noros. Vremea este rece, specifică iernii, potrivită pentru haine groase și plimbări scurte.

Temperatura: în jur de 0 … 3 °C pe parcursul zilei, fără să crească mult mai mult.

De Crăciun, la Cluj, temperaturile sunt în jur de zero grade | Foto: monitorulcj.ro

Cerul: înnorat predominant, cu norii rămânând prezenți pe tot parcursul zilei.

Precipitații: probabilitatea de ninsoare este scăzută astăzi, dar cerul rămâne în mare parte acoperit.

Vânt și senzație termică: vânt slab până moderat, iar temperatura resimțită poate fi ușor mai scăzută.

