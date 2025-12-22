Temperaturi scăzute și câțiva fulgi de nea. Cum va fi vremea astăzi, 22 decembrie?

Temperaturile sunt în scădere la Cluj pe măsură ce ne apropiem de Ajunul Crăciunului.

Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Luni, 22 decembrie, vremea se anunță friguroasă pentru clujeni. Minima zilei de astăzi va fi un grad Celsius, care va fi înregistrat la ora 09:00, potrivit meteorologilor, în timp ce maxima va fi de doar 3 grade, la ora 12:00.

Atunci sunt preconizați și câțiva fulgi de nea.

