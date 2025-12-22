  • Flux RSS
Actualitate

Temperaturi scăzute și câțiva fulgi de nea. Cum va fi vremea astăzi, 22 decembrie?

Temperaturile sunt în scădere la Cluj pe măsură ce ne apropiem de Ajunul Crăciunului.

Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

 

 


 

Luni, 22 decembrie, vremea se anunță friguroasă pentru clujeni. Minima zilei de astăzi va fi un grad Celsius, care va fi înregistrat la ora 09:00, potrivit meteorologilor, în timp ce maxima va fi de doar 3 grade, la ora 12:00. 


Atunci sunt preconizați și câțiva fulgi de nea.

