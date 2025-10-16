A murit Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj

Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, a murit într-un cămin pentru vârstnici.

Liberalul Horea Uioreanu a fost ales președinte al Consiliului Județean Cluj în urma alegerilor locale din anul 2012| Foto: monitorulcj.ro

Horea Uioreanu, fost deputat în Parlamentul României și președinte al Consiliului Județean Cluj, era rezident al Centrului Caro din Gilău în perioada august – octombrie 2025. Potrivit personalului centrului, el suferea de o boală incurabilă, dar „până la finalul vieții i-a oferit asistență și îngrijire necesară, contribuind la ameliorarea suferințelor generate de afecțiunile de care suferea”.

În data de 16 octombrie, Horea Uioreanu a trecut la cele veșnice.

Horea Dorin Uioreanu avea 65 de ani. Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj s-a născut pe 23 mai 1960.

Presa a scris despre el că este clujean get-beget, fidel şcolii politicii ardelene, şi că a servit partidul sub liderii săi, de la Radu Câmpeanu, la Crin Antonescu. De asemenea, Uioreanu a participat activ la toate construcţiile politice, inclusiv la colaborarea cu PSD din toate mandatele în care interesul a cerut ca PNL să participe la guvernare.

Liberalul Horea Uioreanu a fost ales președinte al Consiliului Județean Cluj în urma alegerilor locale din anul 2012. Anterior, el a fost deputat. Uioreanu a fost implicat în câteva scandaluri publice: voturile trucate de la referendumul din 2012 si procesul fiului său, condamnat pentru trafic de droguri.

Fostul deputat a avut un băiat din prima căsătorie, Alexandru, care, în decembrie 2012, pe când avea 16 ani, a fost reținut pentru trafic de hașiș. În septembrie 2013, băiatul, care stătea cu mama lui, avea să fie condamnat la un an și jumătate de închisoare cu suspendare.

De asemenea, în august 2012, Horea Uioreanu a fost audiat ca martor în dosarul lui Dumitru Samson, fiul vitreg al fostului ministru liberal al Apărarii, Corneliu Dobrițoiu. Samson era acuzat că ar fi plătit un grup de interlopi din Alba să „convingă” alegătorii să voteze pentru demiterea președintelui Traian Băsescu la referendumul din anul 2012. Procurorii susțineu că întâlnirile cu interlopii ar fi avut loc și la sediul PNL Cluj, condus de Uioreanu, acesta negând informația.

Horea Uioreanu a fost căsătorit și cu Elena Uioreanu, deputat PNL. Cei doi s-au căsătorit în anul 2007, dar au divorțat în 2013. Presa a scris, de-a lungul vremii, despre ascensiunea surprinzătoare a fostei soții a lui Horea Uioreanu. Elena avea să ajungă șef de birou parlamentar, consilier județean și apoi consilier al fostului premier Călin Popescu Tăriceanu. În 2012, ea a candidat la funcția de deputat în județul Cluj, beneficiind de susținerea soțului său, fiind aleasă parlamentar.

Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj Horea Uioreanu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj în 31 ianuarie 2018 la o pedeapsă de 6 ani și 4 luni de închisoare pentru pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tentativă la spălare de bani.

În același dosar au mai fost condamnați oamenii de afaceri Ioan Bene, la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare, și omul de afaceri Vasile Pogăcean, la 3 ani de închisoare.

Horea Uioreanu a fost reţinut de procurorii DNA în 28 mai 2014 pentru cinci infracţiuni de luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la spălare de bani, şi, ulterior, arestat preventiv pe 29 de zile, alături de oamenii de afaceri Ioan Bene şi Vasile Pogăcean.

