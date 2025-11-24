Rețeaua 18GYM se consolidează în Cluj: 16 locații și peste 40 la nivel național până în 2026 (P)

18GYM, brand de fitness fondat în Târgu Mureș și dezvoltat strategic la nivel urban și național, intră într-o nouă etapă de expansiune odată cu confirmarea celor două noi locații care vor fi deschise în primăvara anului 2026: Era Hexagon (zona Gării) și VIA Office (zona Vivo).

18GYM acoperă în prezent toate cartierele majore ale Clujului, oferind acces rapid și accesibil pentru zeci de mii de clujeni care se antrenează zilnic în rețea. Sursa foto 18GYM.

Odată cu aceste două inaugurări, rețeaua va ajunge la 16 locații în Cluj-Napoca, devenind una dintre cele mai extinse infrastructuri de fitness din România într-un singur oraș.

18GYM acoperă în prezent toate cartierele majore ale Clujului, oferind acces rapid și accesibil pentru zeci de mii de clujeni care se antrenează zilnic în rețea. Modelul operațional include un abonament unic cu acces în toate locațiile. Prezența rețelei în toate cartierele consolidează poziția brandului ca una dintre cele mai prezente și mai orientate spre comunitate.

„Clujul este orașul în care modelul 18GYM și-a demonstrat cu adevărat forța. Extinderea la 16 săli în Cluj-Napoca și peste 40 la nivel național nu este doar o etapă de creștere, ci o confirmare a faptului că structura noastră operațională este solidă, scalabilă și construită pentru viitor. Suntem un brand pornit din Târgu Mureș, crescut prin muncă, disciplină și încrederea clienților noștri. 2026 este un an-cheie pentru rețeaua 18GYM.” - Vlad Ronea, CEO & Founder 18GYM.

Planurile urbane pentru Cluj rămân fundamentale în strategia națională, orașul devenind un model de referință pentru modul în care 18GYM se integrează în dinamica comunităților active. Noile locații, Era Hexagon și VIA Office sunt proiectate pentru a oferi acces rapid, proximitate și continuitate pentru membri rețelei.

18GYM își continuă direcția de dezvoltare prin investiții constante în infrastructură urbană, echipamente moderne și tehnologie operațională, având ca obiectiv principal extinderea către peste 40 de locații la nivel național. Brandul urmărește să creeze un ecosistem coerent de mișcare, accesibil tuturor și adaptat ritmului de viață modern din marile orașe ale României.

Cu o identitate creată în Târgu Mureș și consolidată prin expansiunea masivă la nivel național, 18GYM rămâne unul dintre cele mai dinamice, accesibile și orientate spre comunitate branduri românești de fitness. Filosofia de dezvoltare rapidă, operaționalitatea agilă și investițiile strategice în zone-cheie confirmă direcția următoarei etape de creștere.

Despre 18GYM:

Cu 39 de locații în România, 18GYM este una dintre cele mai accesate rețele de fitness, oferind fitness accesibil, eficient și plăcut, într-un mediu sigur și motivant. Indiferent de obiective, experiență sau vârstă, fiecare persoană are locul ei la 18GYM.