VIDEO. Accidentul mortal din Feleacu a fost surpirns de camera de bord a unei mașini

Un accident mortal a avut loc sâmbătă dimineață, 16 noiembrie, pe DN1 E60, la ieșirea din Cluj-Napoca spre Feleacu. Momentul impactului dintre două mașini a fost surprins de camera de bord a unei mașini, iar din imagini se poate observa cât de puternic a fost impactul dintre cele două autoturisme.

Accidentul mortal din Feleacu a fost surpirns de camera de bord a unei mașini |Foto: ISU Cluj

Din informațiile polițiștilor, un șofer de 45 de ani din județul Alba ar fi pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un autoturism condus de o femeie de 38 de ani, din Dolj.

În urma impactului, pasagerul din dreapta al mașinii care a pierdul controlul, a murit în urma impactului puternic. Cei doi șoferi și un copil de 7 ani, care se afla în autoturismul femeii, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Testele alcooltest au fost negative pentru ambii conducători auto.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs exact accidentul. Autoritățile le reamintesc șoferilor să circule cu atenție, mai ales în zonele cu vizibilitate redusă și curbe periculoase, cum este sectorul Feleacu.



