Alin Tișe, mesaj dur după incidentele rasiste de la meciul Bosnia – România: „A fost o demonstrație de lașitate colectivă”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj ferm după atmosfera ostilă și scandările rasiste la adresa suporterilor și jucătorilor români, în timpul meciului Bosnia – România disputat la Zenica.

Alin Tișe, mesaj dur după incidentele rasiste de la meciul Bosnia – România |Foto: Alin Tișe- Facebook

Oficialul clujean, care a fost în tribune la meciul de seara trecută, a descris experiența drept „traumatizantă” și „jignitoare”.

Tișe a relatat că a parcurs peste 20 de ore pe drum dus-întors pentru a susține echipa națională, însă ceea ce a găsit la stadion a fost, spune el, „o demonstrație de lașitate colectivă”. Potrivit acestuia, aproximativ 15.000 de spectatori au scandat repetat „țiganii, țiganii”, în timp ce arbitrul englez ar fi ignorat în mod regretabil aceste manifestări.

În mesajul postat pe rețelele sociale, Alin Tișe a criticat dur comportamentul suporterilor bosniaci, pe care i-a acuzat de prejudecăți și lipsă de respect. „Când ai nevoie de o insultă ca să te simți superior, înseamnă că ești deja jos. Foarte jos”, a scris Tișe.

Oficialul consideră că România a dat o lecție de demnitate prin faptul că a continuat meciul, în ciuda atmosferei ostile. Totodată, a subliniat că reprezentanții FRF ar fi trebuit să solicite imediat întreruperea partidei și intervenția UEFA în momentul apariției scandărilor rasiste.

