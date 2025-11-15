Clujul rămâne sub avertizare Cod galben de ceață densă: vizibilitate redusă sub 200 de metri

Meteorologii au extins avertizarea Cod galben de ceață pentru Cluj și alte județe din țară.

Cod galben de ceață la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Județul Cluj s-a aflat, sâmbătă, sub o avertizare Cod galben de ceață densă.

Inițial, avertizarea meteo a fost valabilă pentru perioada dimineții – intervalul 6:00 – 9:00.

Clujul rămâne sub avertizare Cod galben de ceață densă: vizibilitate redusă sub 200 de metri

Ulterior, alerta meteo a fost extinsă până la ora 11:00 pentru o serie de localități din județ.

Sâmbătă seara, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea meteo până la ora 20:00.

Avertizările nowcasting Cod galben de ceață sunt valabile în mai multe localități din șase județe, pe parcursul orelor următoare, inclusiv localități din județul Cluj.

În județul Cluj, avertizare meteo de ceață densă vizează localitățile:

*Cluj-Napoca, Baciu, Apahida, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Mociu, Suatu, Aiton și Ploscoș.

Ceața va determina scăderea vizibilității în trafic, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, avertizează meteorologii ANM.

Astfel, până la ora 20:00, alte cinci județe, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita și Ialomița, sunt vizate de avertizarea meteo de ceață densă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: