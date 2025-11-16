Se dă startul emiterii abonamentelor gratuite de transport public pentru 2026 la Cluj. Ce condiții trebuie respectate

Primăria Cluj-Napoca anunță că, începând de luni, 17 noiembrie, vor fi emise abonamentele gratuite pentru transportul public valabile în anul 2026.

Aceste abonamente gratuite sunt destinate mai multor tipuri de beneficiari: pensionari, persoane vârstnice, cetățeni de onoare, veterani și văduve de război, revoluționari și urmașii eroilor martiri cu domiciliul în municipiu, însă, trebuie respectate mai multe criterii.

Criteriile de acordare

Abonamentele gratuite pe toate liniile sunt acordate pensionarilor cu venituri lunare de până la 3.600 de lei, persoanelor vârstnice care au împlinit 70 de ani, cetățenilor de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, veteranilor și văduvelor de război, precum și revoluționarilor și urmașilor eroilor martiri.

Abonamente gratuite pe o singură linie primesc pensionarii ale căror venituri se situează între 3.601 și 4.500 de lei și cei încadrați în gradul I de invaliditate.

Aceste abonamente pot fi ridicate atât din cele 10 centre de vânzare și reîncărcare a cardurilor de transport, cât și din cele 62 de chioșcuri amplasate în oraș.

Care sunt actele necesare

Cardul de transport din anii precedenți (dacă există);

Cartea de identitate;

Pentru pensionarii sub 70 de ani: cupon de pensie sau decizia de pensionare din luna curentă/anterioră, decizie medicală pentru pensionarii de boală sau decizie de pensie de urmaș;

Documente care atestă calitatea de cetățean de onoare, veteran/văduvă de război, revoluționar sau urmaș al eroilor martiri.

Aceste documente trebuie să fie prezentate în original.

